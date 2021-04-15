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Туреччина заявила, що не займає нічию сторону в конфлікті між Росією і Україною

Чавушоглу сподівається на мирне врегулювання.

Туреччина заявила, що не займає нічию сторону в конфлікті між Росією і Україною
Фото: ntv.com.tr

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що його країна не займає нічию сторону в конфлікті між Росією і Україною.

Про це він сказав у інтерв'ю турецькому мовнику NTV.

"Туреччина має хороші відносини як з Росією, так і з Україною", - сказав він.

Чавушоглу сказав, що Туреччина бажає бачити мир в Чорноморському регіоні, але існуюча напруга між Росією та Україною цьому заважає. Він підкреслив, що офіційна Анкара хотіла б дипломатичного врегулювання цього конфлікту.

"Ми не займаємо нічию сторону. Наша позиція чітка, збалансована та конструктивна", - заявив міністр.

Він також офіційно підтвердив, що США відмовились від свого рішення відправити два військові кораблі в Чорному морі.

Нагадаємо, що на минулому тижні президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним, а наступного дня прийняв у Стамбулі президента України Володимира Зеленського.

Після цього Росія терміново припинила авіасполучення з Туреччиною (мотивуючи це ростом захворюваності на коронавірус в цій країні), а голова МЗС Росії Сергій Лавров наполегливо порадив Туреччині не "підживлювати мілітаристські настрої" в Україні й не продавати їй безпілотники.

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