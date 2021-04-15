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Офіс президента офіційно анонсував поїздку Зеленського у Францію 16 квітня

Метою робочого візиту є переговори з Макроном.

Офіс президента офіційно анонсував поїздку Зеленського у Францію 16 квітня
Фото: EPA/UPG

Офіс президента офіційно анонсував, що Володимир Зеленський 16 квітня поїде до Франції.

На сайті президента України повідомляється, що метою робочого візиту є переговори з президентом Франції Еммануелем Макроном. Буде обговорюватися присутність російських військ на кордоні з Україною та ескалація бойових дій у Донецькій та Луганській областях.

Перша леді Олена Зеленська в свою чергу зустрінеться з першою леді Франції Бріджит Макрон.

Нагадаємо, що для Зеленського це буде третій візит у Францію.

В червні 2019 року він вперше у якості президента України зустрічався з Макроном в Парижі, а в грудні того ж року літав до Парижу на саміт "нормандської четвірки".

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