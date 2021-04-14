Кабмін затвердив Національну стратегію безбар’єрного простору до 2030 року

Передбачається шість основних напрямків формування безбар’єрності: фізична, інформаційна, цифрова, суспільна та громадянська, освітня та економічна.

Кабінет міністрів на засіданні 14 квітня затвердив Національну стратегію зі створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку гроомад та територій.

"Стратегія зі створення безбар’єрного простору розрахована на найближчі 10 років і покликана акумулювати ресурси у визначених в ній напрямках. В Україні вже впроваджуються принципи безбар’єрності, Стратегія, в свою чергу, покликана систематизувати цей процес та інтегрувати його у всі сфери життя", – зазначив міністр Олексій Чернишов.

Він наголосив, що процес розробки Стратегії був максимально прозорим та відкритим. В обговореннях взяли участь близько 500 представників громадських, благодійних, міжнародних організацій, органів державної влади, а також експерти та фахівці аналітичних центрів і організацій громадянського суспільства.

"Затвердження цього документу – це завершальний етап співпраці представників різних відомств, провідних експертів та громадськості. Завдяки консолідованим зусиллям розроблено документ, покликаний забезпечити створення безперешкодного середовища для усіх груп населення, надати рівні можливості кожному без виключення реалізовувати свої права, забезпечити рівний доступ до послуг та інфраструктури. Стратегія має бути опрацьована органами місцевого самоврядування, а робота з її реалізації відбуватись на основі відкритості, всебічної комунікації та взаємодії", - додав Чернишов.

Передбачається шість основних напрямків формування безбар’єрності: фізична, інформаційна, цифрова, суспільна та громадянська, освітня та економічна.

Наразі експерти Мінрегіону працюють над одним із напрямів – фізична безбар’єрність. Спільно з експертами та громадськістю визначено три ключові блоки ініціатив, які можуть усунути фізичні бар’єри з щоденного життя: запровадження якісної системи моніторингу та контролю у сфері доступності, покращення нормативно-правової і нормативної бази у сфері доступності та підвищення якості освіти для фахівців у сфері доступності.

Нагадаємо, у грудні минулого року президент Володимир Зеленський підписав указ про створення безбар’єрного простору в Україні.

12 квітня 2021 року в Києві презентували результати роботи над проєктом та обговорили подальші кроки щодо виконання передбачених завдань і заходів.