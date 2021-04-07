Проєкт дитячого садочка біля Дніпра може стати стандартним під час "Великого будівництва", - міністр

Якість таких дитячих садків відповідає сучасним вимогам і уявленням про комфорт для дітей і персоналу.

Проєкт дитячого садка у Підгородному Дніпропетровської області має стати зразком для будівництва інших дошкільних закладів в Україні. Також це може заощадити час та кошти в ході реалізації президентської програми «Велике будівництво», частиною якої є будівництво дитячих садків у всіх областях. Таку думку висловив міністр громад і територій України Олексій Чернишов під час робочої поїздки на Дніпропетровщину, повідомляється на сайті ОДА.

«Цей проєкт заслуговує на те, щоб використовувати його як стандартний в інших областях», - сказав Олексій Чернишов.

Якість дитячих садків, виконаних у формі бджолиних стільників, як у Підгородному, відповідає сучасним вимогам і уявленням про комфорт для дітей і персоналу. А при використанні цього проєкту в інших регіонах, як пояснив міністр, відпадає необхідність у розробці та затвердженні нового проєкту.

«Багато часу втрачається на експертизу, розробку проєктної документації. Будуючи стандартизовані об'єкти, зможемо краще контролювати фінансовий аспект, терміни і технологію», - сказав міністр.

Оскільки в рамках програми «Велике будівництво» в усіх регіонах України будується багато дитячих садків, економія коштів і часу на проєктах у масштабах країни може бути істотною.

«Проєкт цікавий. Будівля - у формі бджолиних стільників. Він яскравий і комфортний. Є внутрішній двір з підігрівом. На даху - сонячні панелі», - розповів про проєкт голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.

В ОДА нагадують, що дитсадок у Підгородному був відкритий у 2018 році. Його звели «з нуля», а після нього дитячі садки за цим же проєктом побудували в Іларіоновому і Кам'янському.