ДФС викрила на ухиленні від податків підприємство, що неодноразово перемагало в тендерах "Великого будівництва"

Зловмисники ухилились від сплати податку на загальну суму понад 18,6 млн гривень.

Податкова міліція ГУ ДФС у Києві викрила службових осіб приватного підприємства в ухиленні від сплати податків у великих розмірах. Ця компанія неодноразово перемагала в тендерах програми "Велике будівництво".

У пресслужбі ДФС пояснили, що з метою штучного завищення вартості робіт та подальшого отримання готівки (схема відкату) підприємство проводило безтоварні операції. Назву компанії не розкривають.

Фігуранти кримінального провадження формували безпідставний податковий кредит з ПДВ. В результаті такої діяльності зловмисники ухилились від сплати податку на загальну суму понад 18,6 млн гривень.

Компанія лише документально відображала придбання товарно-матеріальних цінностей і робіт у іншого товариства, яке в свою чергу, здійснювало фінансово-господарські взаємовідносини з ризиковими суб'єктами господарської діяльності.

"На підставі ухвали районного суду, співробітники податкової міліції провели обшуки офісних та житлових приміщень, в результаті яких виявили тендерну документацію та фінансово-господарські документи, що свідчать про факти розкрадання бюджетних коштів, чорнові записи та готівкові грошові кошти на загальну суму понад 6 млн гривень в еквіваленті", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у березні правоохоронці викрили турецьку компанію, яка підробила документи для участі в тендері Укравтодору щодо ремонту дороги державного значення.