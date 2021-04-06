Поліція почала розслідування погроз журналісту Бутусову

За словами журналіста, після ефіру на телеканалі йому погрожував екснардеп Євген Мураєв.

Правоохоронці почали досудове розслідування погроз журналісту Юрію Бутусову. Наразі його допитали, повідомили у пресслужбі Національної поліції.

"Інформацію про конфлікт оприлюднив на своїй сторінці у соціальній мережі журналіст, головний редактор одного із інформаційних Інтернет-порталів Юрій Бутусов. Він заявив, що після завершення програми на одному із телеканалів у його гримерку зайшли громадяни, один із яких почав погрожувати фізичною розправою", - зазначили у поліції.

Правоохоронці не розкривають імені людини, яку звинувачує журналіст, але в дописі Бутусова йшлося про те, що погрожував йому колишній народний депутат, власник телеканалу "НАШ" Євген Мураєв.

За словами Бутусова, Мураєв на ефірі програми "Народ проти" говорив винятково російською мовою, називав війну на сході "конфліктом", за який Росія "не несе відповідальності". Він також, за словами Бутусова, запропонував надати кожній області "особливий статус". Журналіст у відповідь на це звинуватив його у брехні та назвав російським агентом, "а коли він почав мене перебивати, я встав та підійшов до нього, щоб він був змушений відволіктися від потоку своєї брехні та зрозумів, що його антидержавні заклики не залишаться без відповіді".

Мураєв після ефіру, як свідчить журналіст, забіг до нього у гримерну і почав кричати на Бутусова зі словами:"Еще раз такое сделаешь, я тебя у...бу!".

Поліція заявляє, що в день публікації цього допису прийняли в журналіста заяву про скоєння правопорушення, а інформацію про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Правова кваліфікація – ч. 1 ст. 345-1 Кримінального кодексу України, це – погроза вбивством, насильством або знищенням чи пошкодженням майна щодо журналіста у зв’язку із здійсненням цим журналістом законної професійної діяльності.

"Передбачене покарання за вчинене кримінальне правопорушення – від виправних робіт і до трьох років позбавлення волі. Слідство триває, поліцейські встановлюють і перевіряють обставини події та осіб, ймовірно, причетних до вказаного злочину", – додали правоохоронці.

Нагадаємо, Мураєв і раніше в ефірах робив сумнівні заяви, зокрема про те, що Революція Гідності – "державний переворот". Після цих слів з ефіру телеканалу NewsOne пішли запрошені народні депутати.