Суд визнав безпідставним перерахунок голосів з двох дільниць у 87 ОВК

Позивачем у цих справа був Олександр Шевченко, який програв вибори Вірастюку.

Івано-Франківський окружний адміністративний суд визнав безпідставним рішення окружної виборчої комісії №87 про перерахунок голосів на двох дільницях. Мова йде про дільниці №260012 і №260078, повідомили на сайті мережі ОПОРА.

Суд зазначив, що наявність дрібного механічного пошкодження пачки з невикористаними бюлетенями та відсутність зазначення виду виборів та номеру округу на пакетах не є свідченням "розпечатування документації".

"Суд відмовив у задоволенні вимог щодо врахування даних первинних протоколів ДВК, складених до перерахунку (будуть враховуватися дані отримані при перерахунку). Таким чином суд надав оцінку рішенню ОВК, але не створив проблем з виконанням судового рішення та внесенням змін у дані підсумків голосування", – повідомила у facebook старша радниця ОПОРИ з юридичних питань Ольга Коцюруба.

Водночас у більшості випадків рішення суду першої інстанції визнали дії ОВК щодо перерахунку голосів правомірними. Позичвачем у всіх справа був кандидат у нардепи Олександр Шевченко, що балотувався за цим округом.

За оцінкою аналітиків та юристів ОПОРИ, суди підтримували підхід ОВК щодо необхідності формального дотримання вимог закону та визнавали правомірними дії ОВК щодо направлення на повторний підрахунок тих ДВК, в яких: сейф-пакети з протоколами були відкриті; відсутні підписи або прізвища всіх членів ДВК на сейф-пакетах; виявлено механічне пошкодження пакета з виборчою документацією; на сейф-пакетах не було печатки та прізвищ з ініціалами членів ДВК (на пакеті були лише підписи). За твердженням представників кандидата Шевченка, планується апеляційне оскарження цих судових рішень.

Нагадаємо, що довибори на 87 окрузі були оголошені у зв'язку з тим, що нардеп "Слуги народу" Зіновій Андрійович склав повноваження після обрання мером Надвірної.

Офіційного переможця на 50 окрузі визначили швидше, а от лідери голосування за 87 округом змінювалися ледь не щогодини.

У неділю після закриття виборчих дільниць екзит-поли показали, що Кошулинський, Вірастюк та Шевченко набрали практично однакову кількість голосів. Зранку мер Івано-Франківська Марцінків оприлюднив дані паралельного підрахнуку голосів, згідно з яким Шевченко перемагав, Вірастюк був на другому місці з розривом приблизно в 160 голосів, а Кошулинський – на третьому.

Потім і Вірастюк, і Шевченко заявили про свою перемогу у Facebook. Про лідирування свого кандидата повідомила і партія "Слуга народу". Підрахунок голосів від вівторка і до ночі четверга "завис" на 67,52%, після чого народні депутати від "Слуги народу" вирушили до Надвірної, щоб проконтролювати процес. Голова політсили Олександр Корнієнко повідомив, що "окружна виборча комісія взагалі призупинила роботу, "тому що зник її минулий голова".

Після цього партія "Голос" двічі подавала заявку на зміну голови ОВК. У середу під будівлею комісії пройшли паралельні мітинги на підтримку Вірастюка і Шевченка. Нардеп Микола Тищенко, який був у "делегації" слуг народу, звинувачував Шевченка в сепаратизмі, вимагав вибачень і встати перед ним на коліна. Вночі ОВК оголосила перерву, підрахунок відновили близько 12 години. Врешті дорахували голосив лише в ніч на 4 квітня.

Переможцем виборів визнали Василя Вірастюка. Його розрив із Шевченко склав близько 750 голосів. Підрахунок голосів супроводжувався заявами про фальсифікації, а на п'яти дільницях виявлено розбіжність голосів за кандидата Олександра Шевченка, на всіх із них голосування визнали недійсним. Результати на цих дільницях свідчили про більшість голосів за Шевченка, але частина бюлетенів зникла. Згідно з законом, якщо голосування на дільниці визнається недійсним, то з неї не зараховуються усі голоси за всіх кандидатів.