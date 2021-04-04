Василь Вірастюк переміг на довиборах у Раду, – ЦВК

Кандидат від "Слуги народу", спортсмен Василь Вірастюк переміг на проміжних виборах до парламенту за 87 округом на Івано-Франківщині. Такі дані підрахунку 100% протоколів оприлюднила ЦВК.

Вірастюк набрав 31,25% (15 076 голосів). На другому місці – колишній директор "Буковелю" та двічі екснардеп Олександр Шевченко. Розрив з Вірастюком складає менше тисячі голосів (14 327).

На третьому місці – представник ВО "Свободи" Руслан Кошулинський (28,86%, 13 927 голосів).

Фото: ЦВК

Підрахунок голосів супроводжувався заявами про фальсифікації, а на п'яти дільницях виявлено розбіжність голосів за кандидата Олександра Шевченка, на всіх із них голосування визнали недійсним. Результати на цих дільницях свідчили про більшість голосів за Шевченка, але частина бюлетенів зникла. Згідно з законом, якщо голосування на дільниці визнається недійсним, то з неї не зараховуються усі голоси за всіх кандидатів.

Нагадаємо, довибори на 87 окрузі були оголошені у зв'язку з тим, що нардеп "Слуги народу" Зіновій Андрійович склав повноваження після обрання мером Надвірної.

Офіційного переможця на 50 окрузі визначили швидше, а от лідери голосування за 87 округом змінювалися ледь не щогодини.

У неділю після закриття виборчих дільниць екзит-поли показали, що Кошулинський, Вірастюк та Шевченко набрали практично однакову кількість голосів. Зранку мер Івано-Франківська Марцінків оприлюднив дані паралельного підрахнуку голосів, згідно з яким Шевченко перемагав, Вірастюк був на другому місці з розривом приблизно в 160 голосів, а Кошулинський – на третьому.

Потім і Вірастюк, і Шевченко заявили про свою перемогу у Facebook. Про лідирування свого кандидата повідомила і партія "Слуга народу". Підрахунок голосів від вівторка і до ночі четверга "завис" на 67,52%, після чого народні депутати від "Слуги народу" вирушили до Надвірної, щоб проконтролювати процес. Голова політсили Олександр Корнієнко повідомив, що "окружна виборча комісія взагалі призупинила роботу, "тому що зник її минулий голова".

Після цього партія "Голос" двічі подавала заявку на зміну голови ОВК. У середу під будівлею комісії пройшли паралельні мітинги на підтримку Вірастюка і Шевченка. Нардеп Микола Тищенко, який був у "делегації" слуг народу, звинувачував Шевченка в сепаратизмі, вимагав вибачень і встати перед ним на коліна. Вночі ОВК оголосила перерву, підрахунок відновили близько 12 години. Врешті дорахували голосив лише в ніч на 4 квітня.