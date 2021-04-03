Шевченко оприлюднив відео з фальсифікаціями виборів на 87 ОВК

Кандидат у народні депутати від "За майбутнє" Олександр Шевченко заявив, що окружна виборча комісія фальсифікує волевиявлення людей та краде його перемогу на проміжних виборах у Верховну Раду за 87 виборчим округом.

Сьогодні Олександр Шевченко на своїй сторінці в Facebook оприлюднив відео, яке, за його словами, свідчить про фальсифікації.

"Ми отримали відео, яке свідчить, що на дільниці № 260025 у Маняві чітко видно і задокументовано членами комісії 150 голосів за Олександра Шевченка. А вже наступне відео – прямий ефір із ОВК. Шевченко – 105. Де справедливість і правда?" - написав він.

Кандидат у нардепи додав, що бюлетені були передані на зберігання до ОВК, де лежали без нагляду та охорони п'ять діб. Під час перерахунку вияявилося, що бюлетенів лишилося 105.

"Так, у приміщенні ОВК було викрадено 45 бюлетенів за Олександра Шевченка", – стверджує він.

За словами Шевченка, аналогічні крадіжки зафіксовані в документації і з інших дільниць, а загальна кількість зниклих бюлетенів - близько 300. Кандидат стверджує, що цього нібито достатньо для фальсифікації на користь його суперника від "Слуги народу" Василя Вірастюка.

Нагадаємо, що підрахунок голосів після виборів 28 березня на 87 ОВК триває досі. За даними 94,01% підрахнованих бюлетенів, поки з результатом у 31,5% перемагає Вірастюк. Шевченко відстає від нього на менш ніж на 1000 голосів.

Загалом уже на п'яти дільницях виявлено розбіжність голосів за кандидата Олександра Шевченка, на чотирьох голосування визнали недійсним.