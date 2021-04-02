Зеленський: "Наша армія здатна дати відсіч будь-кому, і це посилює наші позиції для дипломатичного врегулювання ситуації"

Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна має повну та незмінну підтримку міжнародних партнерів, зокрема Європи та США, у питанні протидії російської агресії на Донбасі.

Про це він заявив після засідання Ради національної безпеки та оборони.

"Насамкінець про найважливіше – ситуацію на Донбасі. Збереження режиму повного припинення вогню є запорукою продовження важких але необхідних переговорів у Мінському та "нормандському" форматах. Вкотре наголошую: наша армія здатна дати відсіч будь-кому. І це посилює наші позиції для врегулювання ситуації дипломатичним шляхом. Саме дипломатичним, який обрала Україна для рецнтеграції тимчасово окупованих територій та повернення наших людей", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що Україна має повну підтримку всіх партнерів України, зокрема, Європи та США.

"Одним із підтверджень цього є розмова, яку я провів сьогодні з президентом Сполучених Штатів Джо Байденом. Ми детально обговорили ситуацію на Донбасі. Він запевнив мене, що Україна ніколи не залишиться наодинці проти агресії Росії", - зазначив Зеленський.

"Згадавши події 6 січня (штурм Капітолію прихильниками Дональда Трампа, - ред.) у США, Байден відзначив, як важливо США та Україні сьогодні захищати демократію в наших державах. Особливо коли загрозу їй становить значна кількість олігархів, які зацікавлені у дестабілізації та послабленні державних інституцій. Було відзначено та підтримано втілення й продовження реформ в Україні, зокрема антикорупційної, судової та реформи Конституційного Суду. За словами президента Байдена, у питаннях боротьби з корупцією США та Україна – брати по зброї", - додав президент.

Нагадаємо, сьогодні Байден і Зеленський провели першу телефонну розмову на тлі ескалації бойових дій на сході України і нарощуванні Росією військової сили на кордонах. Президент США запевнив, що Штати не залишать Україну без підтримки.

Про те, що Росія зганяє військову техніку до українських кордонів, цього тижня у парламенті повідомив головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак. Росія нарощує війська під виглядом підготовки до навчань "Захід-2021". Ворожі війська зосереджені в окупованому Криму, а також у Ростовській, Брянській і Воронезькій області. У той же день Верховна Рада України на позачерговому засіданні ухвалила заяву щодо ескалації російсько-українського збройного конфлікту. Така кваліфікація означає відкрите визнання того, що Україна перебуває в стані війни з Росією.

Вчора головне управління розвідки Міноборони заявило, що Росія готова до широкомасштабних провокацій, в тому числі до наступу вглиб території України. Після цього посли країн НАТО провели нараду у зв'язку з нарощуванням Росією військ біля українських кордонів. Вони також обговорювали нещодавню ескалацію в зоні бойових дій на сході України.