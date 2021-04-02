Київ розширює пільги та преференції для малого і середнього бізнесу, - Кличко

Проєкт рішення про розширення пільг для малого та середнього бізнесу столиці буде винесено на розгляд на найближчій сесії Київради.

Столична влада запроваджує пакет пільг та преференцій для малого і середнього бізнесу Києва. Про це Віталій Кличко заявив під час онлайн-брифінгу.

«Ми розуміємо, що суворі карантинні обмеження боляче вдарять як по бізнесу, так і по економіці міста. Тому на найближчій сесії Київради я винесу на розгляд депутатів проєкт рішення про розширення пільг для малого та середнього бізнесу столиці. Запровадивши такі пільги – і для бізнесу, і для киян загалом - місто недоотримає багато коштів у бюджет. Але ми йдемо на це, бо розуміємо, як складно сьогодні втриматися бізнесу і вижити людям. Всі виклики ми повинні подолати разом - спільними зусиллями», - наголосив Кличко.

Він повідомив, що мова йде про: зменшення розміру пайової участі з нинішніх 50% до 1 гривні в утриманні об'єктів благоустрою власниками закладів громадського харчування; зменшення плати за розміщення засобів зовнішньої реклами та реклами на комунальному транспорті до 50 %; звільнення власників авто на території Києва від оплати за паркування на майданчиках КП «Київтранспарксервіс».

Крім того, в проекті рішення передбачене збільшення розміру фінансово-кредитної підтримки суб’єктів малого та середнього підприємництва, зазначив Кличко.

«Компенсацію відсотків не тільки за кредитами, що місто вже запровадило рік тому, а й за «кредитними лініями». А також - про розширення переліку суб’єктів малого та середнього бізнесу, які мають право на таку компенсацію. І про збільшення кількості банків-партнерів цієї програми», - пояснив мер Києва.

Кличко додав, що проєкт рішення про розширення пільг для малого та середнього бізнесу столиці буде винесено на розгляд на найближчій сесії Київради. А також подякував бізнесу та волонтерам, які допомагають місту і киянам під час карантину.

Нагадаємо, що за ініціативи Віталія Кличка з січня цього року столичні медики отримують доплату 5000 гривень на місяць.