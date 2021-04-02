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Президент має перейматися не розмальованими дверима, а можливим загостренням на фронті, - Рахманін

Нардепа обурило, що головнокомандувача збройних сил у ВР слухали лише 10 хвилин.

Президент має перейматися не розмальованими дверима, а можливим загостренням на фронті, - Рахманін
Фото: facebook/Владимир Струмковский

Президент Володимир Зеленський має перейматися не розмальованими дверима, а можливим загостренням ситуації на фронті. Про це в ефірі програми «Право на владу» заявив народний депутат від партії «Голос» Сергій Рахманін. Він висловив обурення тим, що Верховна Рада України витратила лише 10 хвилин на заслуховування головнокомандувача Збройних Сил Руслана Хомчака, коли на Сході країни відбувається загострення. При цьому, півтори години були відведені на обговорення протесту під Офісом Президента.

На його думку, парламент мав виділити 1,5 години на заслуховування генерала Хомчака та надати можливість народним депутатам поставити йому запитання.

«У нас Рада національної безпеки і оборони – дуже важливий орган, який перший рік був сплячим органом, про який всі забули. Потім з’ясувалося, що він-таки корисний, і він зараз вряди-годи запрацював. Є деякі рішення правильні, деякі – дивні щонайменше, але є великий ризик, і дуже не хотілося, щоб це сталося, щоб РНБО перетворилася у генератор випадкових рішень або це один скажений принтер», - заявив Сергій Рахманін.

За словами народного депутата, натомість увага РНБО має бути привернута до критичних проблем, які є насправді важливими.

«Сьогодні збирається Рада національної безпеки і оборони України. Щиро сподіваюся, що вона буде обговорювати питання, про які говорять усі. Це – питання суттєвої ескалації бойових дій. Я дуже сподіваюся, що Президент, і це його прямий обов’язок, наведе лад у системі оборонних закупівель, яка у нас провалена, у переддень можливого загострення на фронті»,- підсумував Рахманін.

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