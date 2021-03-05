Депутати скерували до КС подання про скасування призначення Шкарлета міністром освіти

Під час голосування за Шкарлета зафіксували "кнопкодавство".

Народні депутати відправили до Конституційного Суду подання щодо скасування рішення Верховної Ради про призначення Сергія Шкарлета міністром освіти і науки у зв'язку з неперсональним голосуванням парламентаріями.

Про це повідомила заступник голови партії "Голос" Інна Совсун.

"Ми відправили подання до Конституційного Суду, підписалися 46 депутатів від фракцій "Голос" і "Європейська солідарність", а також декілька мажоритарників, які є позафракційними. Депутати з інших фракцій, зокрема від "Слуги народу", відмовилися підписувати його, але це не критично, тому що 46 підписів цілком достатньо", - розповіла депутатка агентству "Інтерфакс-Україна".

На уточнювальне запитання, коли саме депутати відправили це подання до КС, Совсун повідомила, що це сталося "вчора або позавчора".

Оновлення. У Конституційному суді підтвердили, що отримали подання.

"До Конституційного Суду України 5 березня 2021 року надійшло конституційне подання 45 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Постанови Верховної Ради України «Про призначення Шкарлета С.М. Міністром освіти і науки України» від 17 грудня 2020 року № 1119-ІХ. Автори клопотання просять визнати неконституційною вказану Постанову «у зв’язку з порушенням встановленої Конституцією України процедури її прийняття", - зазначили у КС.

Раніше пресслужба партії "Голос" повідомила, що Офіс генпрокурора України за заявою партії відкрив кримінальну справу про кнопкодавство під час голосування за міністра освіти і науки Сергія Шкарлета.

"Це кримінальний злочин, передбачений статтею 364-2 Кримінального кодексу України. Розслідування цього злочину доручено провести Державному бюро розслідувань. Передані Офісу генпрокурора матеріали свідчать про те, що карта депутата від "ОПЗЖ" Григорія Суркіса проголосувала "за", хоча його не було в залі Верховної Ради", - зазначалося в повідомленні.

Днями нардепів "Голосу" запросили до ДБР у справі про можливе "кнопкодавство" за призначення Шкарлета. В якості свідків викликали Інну Совсун, Ярослава Железняка, Наталю Піпу та Ольгу Стефанішину.

Нагадаємо, що Шкарлет був призначений мінімальною кількістю голосів, тобто кожен голос був вирішальний. Після цього фракція "Голос" заявила про кнопкодавство. Як повідомив депутат від фракції Ярослав Железняк, відомо щонайменше про чотири випадки неперсонального голосування.

На тлі скандалу з призначенням Шкарлета у Раді нарешті включили сенсорну систему, яка запобігає кнопкодавству.