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У Словаччині прокоментували вандалізм на будівлі консульства країни у Харкові

На будівлі з'явився напис "Міняємо Словаччину на Крим".

У Словаччині прокоментували вандалізм на будівлі консульства країни у Харкові
Фото: focus.ua

Глава МЗС Словаччини Іван Корчок прокоментував інцидент з вандалізмом на будівлі словацького консульства у Харкові.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на місцевий ЗМІ.

Так, у 4 березня на фасаді почесного консульства Словаччини Харкові з’явився напис "Міняємо Словаччину на Крим".

Напис став реакцією на скандал з "жартом" прем'єр-міністра країни Ігоря Матовича про Закарпаття та російську вакцину.

"Інцидент показує, що слова у зовнішній політиці дійсно мають більшу вагу, ніж у внутрішній, і ми повинні зважити, як ми їх використовуємо" – сказав Корчок.

Водночас глава словацького зовнішньополітичного відомства нагадав, що він сам вже вибачився перед своїм українським колегою за заяву прем'єр-міністра. Те ж саме зробив і прем'єр-міністр Ігор Матович.

Нагадаємо, Словаччина отримала першу партію "Супутника V", не чекаючи реєстрації препарату в Європейському союзі. Після отримання російської вакцини в уряді країни розгорілася криза. Дві партії вже заявили про можливість виходу з правлячої коаліції, в результаті чого це може привести до дострокових парламентських виборів.

Коментуючи закупівлю російської вакцини, Матович наголосив, що головною його метою було - надати препарат жителям Словаччини. При цьому він поскаржився на заяви про те, що домовленості з росіянами автоматично означають нібито державну зраду. На запитання журналіста, що він пообіцяв росіянам за постачання вакцини, Матович відповів: "Закарпатську Україну". Однак, він одразу ж наголосив, що це був жарт.

Голова МЗС Дмитро Кулеба заявив, що вважає висловлювання словацького прем'єра некоректним та недружнім.

"Нехай обміняє на кілька регіонів Словаччини. Шкода, що своїми некоректними висловлюваннями словацький прем'єр псує надзвичайно дружні та щирі відносини між Україною і Словаччиною", - написав Кулеба у Twitter.

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