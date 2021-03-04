Словацький прем'єр Ігор Матович особисто вибачився за жарт про Закарпаття

Прем’єр-міністр Словаччини Ігор Матович особисто вибачився за жарт про "Закарпаття" в обмін на російську вакцину.

Про це Матович написав у твіттері.

"Позиція Словаччини щодо територіальної цілісності України завжди була дуже чіткою. Повага до міжнародного права є обов’язковою. Прошу пробачення перед усіма українцями за мою недоречну реакцію, яка може підірвати їхні справедливі зусилля", - зазначив словацький прем’єр.

"Словаччина - ваш друг", - додав він, позначивши у дописі президента України Володимира Зеленського та голову МЗС Дмитра Кулебу.

Раніше сьогодні за "недоречні заяви" Матовича вибачився міністр закордонних справ Словаччини Іван Корчок.

Нагадаємо, цього тижня Словаччина отримала першу партію "Супутника V", не чекаючи реєстрації препарату в Європейському союзі. Після отримання російської вакцини в уряді країни розгорілася криза. Дві партії вже заявили про можливість виходу з правлячої коаліції, в результаті чого це може привести до дострокових парламентських виборів.

Коментуючи закупівлю російської вакцини, Матович наголосив, що головною його метою було - надати препарат жителям Словаччини. При цьому він поскаржився на заяви про те, що домовленості з росіянами автоматично означають нібито державну зраду. На запитання журналіста, що він пообіцяв росіянам за постачання вакцини, Матович відповів: "Закарпатську Україну". Однак, він одразу ж наголосив, що це був жарт.

Голова МЗС Дмитро Кулеба заявив, що вважає висловлювання словацького прем'єра некоректним та недружнім.

"Нехай обміняє на кілька регіонів Словаччини. Шкода, що своїми некоректними висловлюваннями словацький прем'єр псує надзвичайно дружні та щирі відносини між Україною і Словаччиною", - написав Кулеба у Twitter.

МЗС України заявило, що вимагає від прем’єра Словаччини офіційних вибачень.