​Офіс президента хоче проаналізувати судові рішення щодо ветеранів та громадських діячів з 2014 року

"Сотні ветеранів та активістів зазнали несправедливого застосування законів мирного часу до оцінки подій, які відбулися в умовах збройної агресії Росії".

В Офісі президента Володимира Зеленського пропонують створити механізм для аналізу рішень судів щодо ветеранів війни та громадських діячів.

Про це повідомляє пресслужба ОП.

"Як відповідь на запит суспільства на справедливість у судах в Офісі Президента ініційовано розробку механізму щодо аналізу актуальних та резонансних кримінальних справ і вироків за період з 2014 року проти ветеранів та громадських діячів, які боролися з російською агресією, її гібридними проявами та могли стати жертвами свавілля чиновників, правоохоронців і несправедливих рішень суддів", - йдеться у повідомленні.

В ОП не виключають, що сотні ветеранів та активістів не змогли належним чином захиститися від тиску, зазнали несправедливого застосування законів мирного часу до оцінки подій, які відбулися в умовах збройної агресії Росії.

"Потрібно законним чином забезпечити перевірку юридичної чистоти всіх рішень, які тоді ухвалювалися, усіх обставин відповідних справ і того, чому люди зазнали несправедливого переслідування або не отримали належного захисту від держави", - зазначили у Зеленського.

Також пропонується ініціювати дослідження кримінальних проваджень, які розпочаті з 2014 року за фактами нападів на громадських діячів та які досі не завершені встановленням усіх винних.

Наразі в ОП відбулася перша нарада під головуванням Андрія Єрмака, у якій взяли участь представники правоохоронних органів та депутатського корпусу, Міністерства у справах ветеранів і уповноважена Верховної Ради з прав людини.

"Відповідний механізм буде реалізовано для повернення справедливості ветеранам та активістам. Якщо починаючи з 2014 року були зроблені негідні речі щодо ветеранів і громадських діячів, якщо розпочиналися безпідставні кримінальні справи проти цих громадян, але блокувалося розслідування кримінальних проваджень за фактами нападів на них, то це має отримати належну відповідь від держави", - наголосили в Офісі президента.

Нагадаємо, 10 лютого Апеляційний суд відмовився скасувати арешт музиканта Андрія Антоненка, якого звинувачують у вбивстві журналіста Павла Шеремета.

Шеремет загинув у 2016 році в Києві в результаті підриву його авто. До грудня 2019-го в розслідуванні не називали підозрюваних в організації та виконанні вибуху. Однак 12 грудня підозрюваними правоохоронці назвали музиканта Андрія Антоненка, дитячого хірурга та волонтерку Юлією Кузьменко і медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь.

Організатором убивства слідство назвало Антоненка, захопленого "ультранаціоналістичними ідеями".