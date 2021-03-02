Московський районний суд Мінська 2 березня засудив до реальних термінів журналістку видання Tut.by Катерину Борисевич і лікаря лікарні швидкої допомоги Артема Сорокіна у справі про розголошення лікарської таємниці про смерть активіста Романа Бондаренка.

Фото: tut.by Лікар Артем Сорокін

Фото: tut.by Журналістка Катерина Борисевич

Як повідомляє Tut.by, Борисевич отримала шість місяців колонії і штраф у розмірі 100 базових величин (приблизно 1150 доларів США), Сорокін - два роки колонії з відстрочкою на рік і штраф в розмірі 50 базових величин.

Лікаря звільнили в залі суду під підписку про невиїзд.

Справу розглядали приблизно тиждень. Процес проходив у закритому режимі. Підтримати фігурантів справи приїжджали європейські дипломати.

Нагадаємо, у листопаді минулого року у Мінську помер 31-річний Роман Бондаренко, на якого поруч з його власним будинком напали "люди в цивільній формі". Вони почали знімати стрічки та прапори у національних біло-червоно-білих кольорах, які використовує білоруська опозиція. Почалася бійка, в результаті якої Роман отримав травми. Потім його відвезли у відділок міліції, звідки його через кілька годин у важкому стані привезли до лікарні, де Романа вже не змогли врятувати.

18 лютого двох журналісток польського телеканалу "Белсат" засудили до двох років позбавлення волі. Катерина Бахвалова (Андреєва) та Дарина Чульцова були затримані у листопаді під час прямої трансляції з акції пам'яті загиблого активіста Романа Бондаренка.