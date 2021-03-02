Помер актор Іван Марченко, відомий киянам з роликів про поведінку в метро
Помер актор Іван Марченко, відомий киянам з роликів про поведінку в метро
Рейс до Ташкента. Як в Україні зникають біженці з мусульманських країн
Рейс до Ташкента. Як в Україні зникають біженці з мусульманських країн
Дубінський потрапив у ДТП біля Стрия
Дубінський потрапив у ДТП біля Стрия
У пункті пропуску "Ягодин" затримали вантажівку з валютою та золотом
У пункті пропуску "Ягодин" затримали вантажівку з валютою та золотом
Саркозі засудили до позбавлення волі за корупцію
Саркозі засудили до позбавлення волі за корупцію
Двоє співробітників посольства України в Польщі попалися на контрабанді (оновлено)
Двоє співробітників посольства України в Польщі попалися на контрабанді (оновлено)
Житомирська область з 3 березня переходить до "червоної" зони (оновлено)
Житомирська область з 3 березня переходить до "червоної" зони (оновлено)
Нацполіція розформувала службу, яка займалася видачею дозволів на зброю, - Клименко
Нацполіція розформувала службу, яка займалася видачею дозволів на зброю, - Клименко
​Поліція повідомила про підозру 27-річній львів’янці за продаж власних інтимних фото
​Поліція повідомила про підозру 27-річній львів’янці за продаж власних інтимних фото
ГоловнаСвіт

У Білорусі лікар і журналістка отримали реальні терміни за розголошення інформації про смерть активіста Бондаренка

Розгляд справи відбувався у закритому режимі.

Московський районний суд Мінська 2 березня засудив до реальних термінів журналістку видання Tut.by Катерину Борисевич і лікаря лікарні швидкої допомоги Артема Сорокіна у справі про розголошення лікарської таємниці про смерть активіста Романа Бондаренка.

Лікар Артем Сорокін
Фото: tut.by
Лікар Артем Сорокін

Журналістка Катерина Борисевич
Фото: tut.by
Журналістка Катерина Борисевич

Як повідомляє Tut.by, Борисевич отримала шість місяців колонії і штраф у розмірі 100 базових величин (приблизно 1150 доларів США), Сорокін - два роки колонії з відстрочкою на рік і штраф в розмірі 50 базових величин.

Лікаря звільнили в залі суду під підписку про невиїзд.

Справу розглядали приблизно тиждень. Процес проходив у закритому режимі. Підтримати фігурантів справи приїжджали європейські дипломати.

Нагадаємо, у листопаді минулого року у Мінську помер 31-річний Роман Бондаренко, на якого поруч з його власним будинком напали "люди в цивільній формі". Вони почали знімати стрічки та прапори у національних біло-червоно-білих кольорах, які використовує білоруська опозиція. Почалася бійка, в результаті якої Роман отримав травми. Потім його відвезли у відділок міліції, звідки його через кілька годин у важкому стані привезли до лікарні, де Романа вже не змогли врятувати.

18 лютого двох журналісток польського телеканалу "Белсат" засудили до двох років позбавлення волі. Катерина Бахвалова (Андреєва) та Дарина Чульцова були затримані у листопаді під час прямої трансляції з акції пам'яті загиблого активіста Романа Бондаренка.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Новини по темі:

Читайте також