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Німеччина продовжить локдаун до 28 березня

Можливі невеликі послаблення карантинних обмежень.

Німеччина продовжить локдаун до 28 березня
Фото: EPA/UPG

Німеччина продовжить локдаун, термін якого закінчується в кінці цього тижня, до 28 березня, пише Der Spiegel з посиланням на документ, який буде обговорюватися 3 березня на зустрічі канцлера Ангели Меркель та прем'єр-міністрів федеральних земель.

В той же час можливі невеликі послаблення карантинних обмежень.

Так, допустиму кількість учасників зустрічей буде збільшено до п'яти чоловік з двох домогосподарств, а на час великодніх канікул, з 2 по 5 квітня, буде зроблено виняток для родичів. Крім того, за умови дотримання деяких обмежень зможуть відкритися книжкові, квіткові і будівельні магазини, школи водіння.

У регіонах, де захворюваність впаде нижче 35 випадків на 100 000 людей, можна буде відкрити магазини, музеї та зоопарки. Тут також дозволять заняття спортом невеликими групами на вулицях.

Якщо така захворюваність триматиметься два тижні, відновити роботу зможуть ресторани на відкритому повітрі, театри та кінозали.

Нинішній жорсткий локдаун триває в Німеччині з 16 грудня 2020 року.

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