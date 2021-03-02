Рахунки Януковича у Швейцарії зможуть лишатися замороженими ще три роки

Активи президента-втікача Віктора Януковича в Швейцарії можуть лишатися замороженими ще три роки. Згідно зі швейцарським законодавством, максимальна тривалість такої заморозки обмежена 10 роками, а сім з них уже минули.

Про це повідомило у Twitter Посольство Швейцарії у Києві. Дипломати нагадали, що сім років тому Федеральна Рада Швейцарії ухвалила рішення про заморозку всіх активів Віктора Януковича та його оточення у Швейцарії.

"Реалізуючи цей захід, уряд Швейцарії прагнув уникнути ризику привласнення українських державних коштів. З того часу швейцарські органи влади тісно співпрацюють з українськими партнерами, щоб завершити процес повернення цих активів українському народу на підставі судових рішень про їхнє незаконне походження", – йдеться у повідомленні.

Із 2014 року на рахунках Януковича було заморожено 70 млн швейцарських франків (близько 69 млн доларів). Згодом у Генпрокуратурі повідомили, що у Швейцарії також арештували пів тонни золота, яке належало наближеній до так званої сім'ї Януковича людині. Ціна 500 кг золота – понад $20 млн.

Сам Янукович стверджував, що "ні грошей, ні майна за кордоном у нього нема і ніколи не було".

В Україні ГПУ арештувала кошти експрезидента на сумму близько $127 млн. Держслужба фінмоніторингу також заблокувала активи 19 компаній-нерезидентів, які були пов'язані з оточенням Януковича на суму $1,34 млн.