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Уряд Німеччини обговорить з США "Північний потік-2"

В уряді Німеччини неодноразово піднімали питання газопроводу в розмовах з попередньою американською адміністрацією.

Уряд Німеччини обговорить з США "Північний потік-2"
Cудно Pioneering Spirit ведет укладку газопровода в шведских территориальных водах
Фото: nord-stream2.com

Кабінет міністрів ФРН має намір провести переговори з владою Сполучених Штатів щодо газопроводу "Північний потік-2".

Про це йдеться у відповіді уряду Німеччини на депутатський запит фракції "Зелені", передає “Інтерфакс-Україна”.

"З новим урядом США будуть шукати контакту, як країни-члени ЄС, так і федеральний уряд в двосторонньому порядку", - йдеться у відповіді.

В уряді нагадали, що неодноразово піднімали питання газопроводу в розмовах з попередньою американською адміністрацією.

Нагадаємо, 19 лютого, Сполучені Штати вирішили не вводити санкції проти німецьких компаній, які задіяні у будівництві "Північного потоку - 2".

Водночас речник Держдепартаменту США Нед Прайс заявив, що компанії, які беруть участь у будівництві російського газопроводу "Північний потік-2", як і раніше, можуть потрапити під санкції.

Станом на кінець лютого роботу на російському газопроводі "Північний потік-2" припинили 18 міжнародних компаній. Це дозволить їм уникнути американських санкцій.

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