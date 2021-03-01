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​Трамп спростував створення власної партії і натякнув на участь у виборах в 2024 році

"Хто знає, може бути, я вирішу перемогти їх в третій раз".

​Трамп спростував створення власної партії і натякнув на участь у виборах в 2024 році
Фото: EPA/UPG

45-й президент США Дональд Трамп вперше з 20 січня, коли він залишив Білий дім, виступив з публічною промовою.

Як повідомляє BBC, в неділю Трамп взяв участь у щорічній Конференції консервативної політичної дії у штаті Флорида.

Під час свого виступу колишній президент розвіяв чутки про те, що він збирається створити власну партію на зло республіканському істеблішменту.

В той же час він натякнув - хоч і не підтвердив прямо, - що може знову висунути свою кандидатуру на виборах 2024 року. "Хто знає, хто знає, може бути, я вирішу перемогти їх в третій раз", - сказав Трамп, вкотре відмовившись визнати свою поразку на виборах 2020 року.

Трамп розкритикував поштове і дострокове голосування (через яке він, власне, і програв), незважаючи на те, що ці способи широко застосовуються в багатьох американських штатах не перший рік. Цього разу, звертаючись до республіканців, Трамп закликав максимально обмежити цю практику. 

Нагадаємо, що Трамп був президентом США у 2017-2021 роках. У 2020 році він програв вибори, набравши тільки 232 голоси виборників проти 306 у демократа Джо Байдена. За Трампа проголосували 74,2 млн (46,9%) американців, за Байдена - 81,3 млн (51,3%).

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