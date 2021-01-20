45-ий президент США Дональд Трамп полишив Білий дім, де він разом зі своєю родиною мешкав протягом чотирьох років його президентського терміну.
Трамп вийшов з Білого дому за руку разом з дружиною. Подружжя позувало для преси, але розлогих коментарів не надало.
Трамп рушив до бази Ендрюс на вертльоті, повідомляє "Радіо Свобода". Ані він, ані його дружина Меланія Трамп не будуть присутніми на інавгурації Джо Байдена, яка розпочнеться близько 18:15 20 січня з київським часом.
CNN зазначає, що Трамп порушив традицію і покинув Вашингтон ще в статусі президента. Зазвичай голова держави після закінчення повноважень вилітає з Вашингтона на одному з літаків, які обслуговуються 89-им авіакрилом ВПС, відомим як Air Force One.
На базі Ендрюс відбувається коротка церемонія прощання. Трамп та його дружина виступлять там із промовою. Під час інавгурації Байдена 45-ий президент перебуватиме у Флориді.
"Бути твоєю першою леді - моя найбільша честь. Дякую за кохання та підтримку. Ви будете у моїх молитвах та думках. Бережи Боже вас усіх. Ваші родини. І бережи Боже нашу прекрасну націю", - звернулася Меланія Трамп.
45-ий президент під час прощального виступу подякував свої родині та зазначив, що його діти та перша леді важко працювали.
"Вони могли б мати значно легше життя, але вони зробили фантастичну роботу", - підкреслив Трамп.
"Я завжди буду боротися за вас. Я буду дивитися. Я буду слухати, і я скажу вам, що майбутнє цієї країни ніколи не буде кращим. Я бажаю новій адміністрації великого успіху і удачі", - додав він.
У Трампа попереду іще слухання його імпічменту після штурму Капітолію 6 січня. У Конгресі оголосили йому імпічмент після того, як радикально налаштовані прихильники 45-го президента увірвалися до Капітолію в день затвердження Байдена переможцем голосування колегії виборників.
Трампа вважають винним у підбурюванні натовпу до штурму будівлі. У тексті постанови про імпічмент конгресмени-демократи звинувачують Трампа у "навмисному підбурюванні до насильства проти уряду Сполучених Штатів". Зокрема йдеться про промову Трампа на акції протесту 6 січня, де він стверджував, що виграв президентські вибори і закликав прихильників йти до Капітолію.
Таким чином президент Дональд Трамп став першим президентом в історії США, стосовно якого було двічі розпочато процедуру імпічменту. Процедура імпічмента в США дозволяє йоголосити його навіть після завершення президентських повноважень. І якщо імпічмент підтримає Сенат, то Трампа фактично визнають винним у спробі держперевороту та можуть заборонити висуватися на держпосади. Докладніше про це читайте в матеріалі LB.ua "Дважды импичнутый. Как Трамп вляпался в историю".