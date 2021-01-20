Фото: Скріншот

45-ий президент США Дональд Трамп полишив Білий дім, де він разом зі своєю родиною мешкав протягом чотирьох років його президентського терміну.

Трамп вийшов з Білого дому за руку разом з дружиною. Подружжя позувало для преси, але розлогих коментарів не надало.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Трамп рушив до бази Ендрюс на вертльоті, повідомляє "Радіо Свобода". Ані він, ані його дружина Меланія Трамп не будуть присутніми на інавгурації Джо Байдена, яка розпочнеться близько 18:15 20 січня з київським часом.

CNN зазначає, що Трамп порушив традицію і покинув Вашингтон ще в статусі президента. Зазвичай голова держави після закінчення повноважень вилітає з Вашингтона на одному з літаків, які обслуговуються 89-им авіакрилом ВПС, відомим як Air Force One.

На базі Ендрюс відбувається коротка церемонія прощання. Трамп та його дружина виступлять там із промовою. Під час інавгурації Байдена 45-ий президент перебуватиме у Флориді.

"Бути твоєю першою леді - моя найбільша честь. Дякую за кохання та підтримку. Ви будете у моїх молитвах та думках. Бережи Боже вас усіх. Ваші родини. І бережи Боже нашу прекрасну націю", - звернулася Меланія Трамп.

45-ий президент під час прощального виступу подякував свої родині та зазначив, що його діти та перша леді важко працювали.

"Вони могли б мати значно легше життя, але вони зробили фантастичну роботу", - підкреслив Трамп.

"Я завжди буду боротися за вас. Я буду дивитися. Я буду слухати, і я скажу вам, що майбутнє цієї країни ніколи не буде кращим. Я бажаю новій адміністрації великого успіху і удачі", - додав він.

У Трампа попереду іще слухання його імпічменту після штурму Капітолію 6 січня. У Конгресі оголосили йому імпічмент після того, як радикально налаштовані прихильники 45-го президента увірвалися до Капітолію в день затвердження Байдена переможцем голосування колегії виборників.

Трампа вважають винним у підбурюванні натовпу до штурму будівлі. У тексті постанови про імпічмент конгресмени-демократи звинувачують Трампа у "навмисному підбурюванні до насильства проти уряду Сполучених Штатів". Зокрема йдеться про промову Трампа на акції протесту 6 січня, де він стверджував, що виграв президентські вибори і закликав прихильників йти до Капітолію.

Таким чином президент Дональд Трамп став першим президентом в історії США, стосовно якого було двічі розпочато процедуру імпічменту. Процедура імпічмента в США дозволяє йоголосити його навіть після завершення президентських повноважень. І якщо імпічмент підтримає Сенат, то Трампа фактично визнають винним у спробі держперевороту та можуть заборонити висуватися на держпосади. Докладніше про це читайте в матеріалі LB.ua "Дважды импичнутый. Как Трамп вляпался в историю".