Трамп у останній день президентства помилував свого ексрадника Беннона та ще 72 людини

До списку потрапив громадянин Ізраїлю, якого звинуватили у шпигунстві ще в 1986 році.

45-й президент США Дональд Трамп, повноваження якого спливають сьогодні, помилував або пом'якшив покарання для 143 осіб, зокрема і свого колишнього радника Стівена Беннона, звинуваченого у шахрайстві.

Перелік цих людей опубліковано на сайті Білого дому. Помилування стосується 73 осіб, ще 70 отримали пом'якшення покарання.

Беннон у 2016 році після Пола Манафорта (котрий теж нещодавно отримав помилування) очолював виборчу кампанію Трампа. Згодом він став радником президента з політичних та стратегічних питань, у відставку пішов у 2017 році. Минулого року він був заарештований за підозрою у змові щодо крадіжки коштів, виділених на будівництво стіни з Мексикою.

Фото: BBC.com Дональд Трамп та Беннон

При цьому Беннону ще не оголосили вирок, тож така амністія досить нетипова. Раніше американські ЗМІ писали, що Дональд Трамп розглядає можливість внесення і свого ім'я до помилувального списку, оскільки очікує, що після закінчення його повноважень його можуть притягти до відповідальності. Втім до переліку ім'я президента не внесено.

Також було помилувано колишнього інженера Google Ентоні Левандовскі, засудженого за крадіжку комерційної таємниці беспілотних авто.

Ще Трамп помилував Пола Еріксона, засудження якого було засновано на "хибній змові з Росією". Еріксон є колишнім хлопцем росіянки Марії Бутіної, яка була затримана у 2018 році в США та обвинувачена в шпигунстві. Бутіна, як відомо, у 2019 році повернулася до Росії.

"Оскільки не було знайдено основ для звинувачення його у якихосб злочинах, пов'язаних з Росією, йому висунули звинувачення у фінансовому злочині. Хоча Міністерство юстиції наполягало на пом'якшенні вироку, пана Еріксона засудили до семи років ув'язнення, що майже удвічі більше від рекомендованого Міністерство юстиції покарання", – зазначається у поясненні.

Крім того, помилувано Кеннета Курсона, засудженого за кіберпереслідування, пов'язане з розлученням із його дружиною.

Також помилувано Глена Мосса, засудженого ще в 1998 році. Помилування отримав громадянин Ізраїлю Авієм Селла, которий у 1986 році був обвинувачений в шпигунстві.

Помилування отримали і два репери - Ліл Уейн та Кодак Блек, які були засуджені за порушення законів поводження зі зброєю.

Фото: Wikipedia Ліл Уейн

Нагадаємо, New York Times з посиланням на джерела та документи писав, що соратники Трампа намагалися використовувати останні дні його президентства для заробітку на лобіюванні помилувань.

За даними видання, вони нібито збирали гроші зі злочинців та їхніх посібників, щоб підштовхнути Білий дім до помилувань. Як приклад видання назвало ім'я колишнього федерального прокурора Бретта Толмана, котрий консультував Білий дім. Він "монетизував свою роботу з помилувань, зібрав десятки тисяч доларів, а, можливо, і більше, в останні тижні". Про те, чи в курсі сам президент такої схеми, не повідомляється.

Минулого місяця Трамп також помилував двох осіб, засуджених у межах розслідування російського втручання у вибори 2016 року. Це колишній радник з міжнародних справ при штабі Трампа Джордж Пападопулос і нідерландський юрист Алекс ван дер Зваан.