Трамп помилував Пола Манафорта

У Білому домі заявили, що його вирок базувався на "афері з російським втручанням".

Президент США Дональд Трамп помилував колишнього керівника свого передвиборчого штабу, а також політтехнолога Віктора Януковича та "Партії регіонів" Пола Манафорта.

Про це повідомляє "Голос Америки".

Манафорт став одним із 26 людей, про помилування яких оголосив Трамп у середу ввечері.

У 2018 році Манафорта засудили до 7,5 років ув’язнення за фінансове шахрайство та змову з метою приховати свої злочини. У Білому домі заявили, що вирок Манафорту базувався на "афері з російським втручанням".

"Пан Манафорт провів два роки у в’язниці, в тому числі період одиночного ув’язнення - це гірше поводження, ніж з багатьма найжорстокішими злочинцями. Внаслідок відвертого перегинання палки прокуратурою, Манафорт витерпів роки нечесного поводження і є однією з найвидатніших жертв того, що як виявилось, було чи не найбільшим полюванням на відьом в американській історії", - йдеться в заяві Білого дому.

Президентське помилування не скасовує історію судимості Манафорта. В офісі прокурора в Мангеттені, який намагався притягнути Манафорта до відповідальності у Нью-Йорку за ймовірне шахрайство, заявили, що продовжать вести справу, яка раніше була відхилена. Її відхилили на підставі того, що проти Манафорта вже вели розслідування за такими самими звинуваченнями.

Сам Манафорт уже встиг відреагувати на своє помилування.

"Пане Президенте, моя сім’я і я покірно дякуємо вам за президентське помилування, яке ви мені надали. Не можна повністю описати словами, наскільки ми вдячні. Історія зафіксує, що протягом президентства за чотири роки ви досягли більше, ніж будь-хто з ваших сучасних попередників", - написав він у Twitter.

Mr. President, my family & I humbly thank you for the Presidential Pardon you bestowed on me. Words cannot fully convey how grateful we are. — Paul Manafort (@PaulManafort) December 24, 2020

Нагадаємо, у 2018 році федеральний суд присяжних у Вірджинії визнав Манафорта винним в шахрайстві з банками і податковому шахрайстві. Перед початком судового процесу Манафорт визнав себе винним і погодився співпрацювати зі слідством.

13 березня 2019 року суд призначив Манафорту покарання у вигляді позбавлення волі терміном 7 з половиною років. У травні його перевели під домашній арешт через пандемію коронавірусу.