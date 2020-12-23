МЗС України пообіцяло демонтувати все обладнання Huawei, - Держдеп США

Українська влада також відмовилася співпрацювати з Huawei у проєкті створення "розумного міста", віддавши перевагу американській Cisco.

Міністерство закордонних справ України демонтує усе обладнання компанії Huawei, встановлене на відомчих будівлях.

Про це заявив заступник держсекретаря США Кіт Крач, передає "Укрінформ".

"Міністерство закордонних справ вирішило прибрати усе обладнання Huawei зі своїх будівель, цього прикладу дотрималися й кілька інших урядових установ", - сказав американський дипломат за підсумками зустрічі з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем.

Він нагадав, що українська влада нещодавно відмовилася співпрацювати з Huawei у проєкті створення "розумного міста", віддавши перевагу американській Cisco.

"Це - мудрі рішення", - зазначив заступник держсекретаря США.

За його словами, Україна також висловила зацікавленість у долученні до підтримуваної США ініціативи "Чиста мережа", учасники якої задля інформаційної безпеки відмовляються від використання послуг китайських телекомунікаційних компаній у розбудові мереж 5G.

"Україна розуміє, що стоїть на кону", - наголосив Крач.

Раніше також повідомлялося, що Сполучені Штати можуть виплатити фінансову компенсацію Україні за відмову від використання систем 5G китайської компанії Huawei на користь інших виробників.

Нагадаємо, на початку минулого року США висунули Huawei офіційні звинувачення у шпигунстві. Вашингтон заборонив компаніям співпрацювати з Huawei за більшістю напрямків та вважає компанію загрозою своїй національній безпеці. Держсекретар США Майк Помпео також заявляв, що США не співпрацюватимуть з країнами, які використовують системи Huawei.

У травні 2019 року президент США Дональд Трамп вніс Huawei в чорний список, оголосивши компанію загрозою для безпеки США. Влада США вважає, що Китай через обладнання для мереж 5G, які постачає в тому числі і Huawei, займається шпигунством.

Huawei заявила, що через американські санкції може втратити $30 млрд прибутку.

У 2016 році в окупованому Росією Криму повідомили, що на обладнанні "Київстару" запускають другу мережу мобільного зв'язку. Компанія Huawei замінила Ericsson, який відмовився працювати з півостровом.