Прем'єр Молдови оголосив про відставку уряду

Прем'єр-міністр Молдови Йон Кіку 23 грудня оголосив про відставку уряду.

Він зробив це в присутності президента і голови парламенту, пише "Інтерфакс-Україна".

"Уряд оголошує про свою відставку. Висловлюю подяку за співпрацю голові парламенту Зинаїді Гречаній і президентові Ігорю Додону. Дякую усім членам уряду. Інші деталі повідомлю після зустрічі та обговорення з обраною пані президентом Маєю Санду", - повідомив Кіку.

Відставка уряду необхідна для розпуску парламенту. Мая Санду вступить на посаду 24 грудня. Якщо у парламенті з'явиться офіційна більшість, то кандидата в прем'єри висуватимуть депутати. Якщо ні - президентка.

Згідно з законодавством, президент Молдови може відмовити у призначенні кандидата парламентської більшості, але якщо цю ж кандидатуру висунуть удруге, то він зобов'язаний підписати указ про призначення, пише молдовське медіа NewsMaker.

Уряд Кіку працював з листопада 2019 року.

Нагадаємо, що за результатом підрахунку 100% голосів, колишня глава уряду Молдови Мая Санду перемогла у другому турі виборів президента. Термін повноважень Додона закінчується 23 грудня. У грудні в Молдові пройшли антиурядові протести. На одному з них Санду заявила, що вимагає відставки уряду та парламенту.

Мітингувальники протестували, зокрема, проти уряду Іона Кіку і ситуативної коаліції в парламенті соціалістів, депутатів від Партії "Шор" та групи Pentru Moldova.

Санду також звинуватила Додона у намаганні узурпувати владу шляхом ухвалення законів з порушенням норм.