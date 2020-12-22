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У Боснії і Герцеговині вимагають відставки Додика через передачу Лаврову української ікони

Представники Республіки Сербської, яка є утворенням у складі Боснії і Герцеговини, просять врятувати їх від подальшої ганьби.

У Боснії і Герцеговині вимагають відставки Додика через передачу Лаврову української ікони
Фото: Інформаційна агенція SRNA

Опозиційні сили Республіки Сербської, яка є утворенням у складі Боснії і Герцеговини (БіГ), вимагають відставки головуючого у президії БіГ сербського представника Милорада Додика через передачу старовинної української ікони міністрові закордонних справ Росії Сергію Лаврову.

Про це повідомляє Balkan Insight.

За словами представників опозиційних сил країни, серія помилок і зловживань з боку Додика досягла апогею у ситуації з передачею Лаврову ікони українського походження.

"Єдиний правильний крок - піти у відставку, піти з посади, на якій він, очевидно, не знає, як себе вести, і врятувати нас від подальшої ганьби", - цитує видання заяву лідера опозиційної партії PDP Бранислава Бореновича.

Нагадаємо, 14 грудня Додік подарував Лаврову 300-літню ікону, яку, імовірно, вивезли з Луганська. Як пишуть місцеві ЗМІ, на підтвердження автентичності ікони показали офіційну печатку на звороті. На ній вказано, що картина була власністю Української РСР.

Місцеві видання також вказують на слова пана Додіка про те, що ікону знайшли в Луганську.

Посольство України в Боснії та Герцеговині 16 грудня направило офіційну ноту з вимогою надати повну інформацію про ситуацію та пояснити, що це за ікона та як вона потрапила у Боснію і Герцеговину. 

18 грудня прокуратура Боснії і Герцеговини відкрила справу за фактом передачі української ікони Лаврову.

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