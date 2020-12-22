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Опозиція Вірменії оголосила загальнонаціональний страйк

Вірменська опозиція заявила, що 22 грудня - вирішальний день їх боротьби.

Опозиція Вірменії оголосила загальнонаціональний страйк
Фото: Радіо Свобода

На площі Республіки в Єревані стартував мітинг «Руху за порятунок Вітчизни», яке вимагає відставки прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Вірменська опозиція заявила, що 22 грудня - вирішальний день їх боротьби.

За словами представника партії АРФД Гегама Манукяна, сьогодні до протестів долучилася група адвокатів.

Наїра Зограбян з партії «Процвітаюча Вірменія» заявила, що відсьогодні вони проводитимуть щоденні акції непокори, доки Пашинян не піде у відставку.

«Рух за порятунок Вітчизни», що складається з 16 опозиційних партій, вважає Пашиняна відповідальним за підсумки конфлікту в Нагірному Карабасі, в якому вірменська сторона зазнала «значних територіальних і людських втрат». 

Опозиційні сили заявляють про необхідність зміни Пашиняна на «тимчасового» прем'єра, висуваючи кандидатуру Вазгена Манукяна, який обіймав посади прем'єр-міністра і міністра оборони Вірменії на початку 1990-х. 

Пашинян вважає цей опозиційний рух «заколотом (колишніх) еліт». Він вважає, що «реальне протистояння відбувається не між урядом та опозицією, а між позбавленою привілеїв у 2018 році «елітою» і народом».

Нагадаємо, 10 листопада прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян повідомив про підписання заяви з президентами Росії і Азербайджану Володимиром Путіним і Ільхамом Алієвим про припинення війни в Нагірному Карабасі. Угода набирає чинності з 01:00 10 листопада та передбачає передачу під контроль від Вірменії Азербайджану Кельбаджарського, Агдамського, Лачинського районів і територій в Газаському районі. 

У Вірменії на тлі цієї заяви спалахнули масштабні протести, люди захопили будівлю парламенту та напали на його голову. Вони вимагали сказати, де перебуває прем'єр-міністр Нікол Пашинян.

Президент Вірменії Армен Саркісян закликає провести позачергові вибори, щоб вберегти країну від потрясінь після підписання миру щодо Нагірного Карабаху.

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