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Держдума Росії прийняла закон про повернення витверезників з 1 січня 2021 року

Правом визначати загальні правила організації їх діяльності наділяється уряд РФ.

Держдума Росії прийняла закон про повернення витверезників з 1 січня 2021 року
Фото: ridus.ru

Держдума Російської Федерації у вівторок прийняла в третьому читанні законопроект, що дає регіонам право з 1 січня наступного року створювати платні медичні витверезники.

Про це повідомляє ТАСС.

Документ передбачає створення витверезників на базі державно-приватного партнерства, що надає регіонам можливість стягувати плату за послуги з людей, які потрапили в ці установи. Правом визначати загальні правила організації їх діяльності наділяється уряд РФ.

"Сьогодні склалася ненормальна ситуація, коли після скасування системи медвитверезників, що входили в систему органів внутрішніх справ, нічого іншого натомість створено не було. І запевнення про те, що такі установи з'являться на базі системи охорони здоров'я, на жаль, так і залишилися тільки на словах" , - зазначив один з авторів ініціативи, депутат Олександр Хінштейн.

За його словами, щорічно від обмороження, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, гинуть 10-12 тис. росіян, а зростання "п'яної злочинності" складає - більше однієї третини.

Закон вступить в силу з 1 січня 2021 року.

Нагадаємо, в першому читанні даний законопроєкт був прийнятий у листопаді минулого року.

В Росії останній витверезник закрили 2011 року, а його функції передали медичним закладам. У 2015 році окупаційна "влада" Криму вирішила відновити роботу витверезників, хоча б частково.

Крім того, у 2018 році в Москві і ще 10 містах РФ, які приймали матчі Чемпіонату світу з футболу, вирішили відкрити витверезники.

В Україні витверезники ліквідували на початку 2000 року.

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