Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Розподіл комісій у Дніпрі: “слуг” і депутатів Краснова Філатов нейтралізував етикою
Розподіл комісій у Дніпрі: “слуг” і депутатів Краснова Філатов нейтралізував етикою
У Єдиній книзі реєстрації злочинів опубліковано фальсифікаторів виборів у Білорусі, – Тихановська
У Єдиній книзі реєстрації злочинів опубліковано фальсифікаторів виборів у Білорусі, – Тихановська
Український військовий потрапив у полон окупантів на Донбасі
Український військовий потрапив у полон окупантів на Донбасі
​Харківський університет внутрішніх справ почав службове розслідування через танці курсанток під "Воровайок"
​Харківський університет внутрішніх справ почав службове розслідування через танці курсанток під "Воровайок"
Рятунок від COVID-19. Коли українці зможуть вакцинуватися?
Рятунок від COVID-19. Коли українці зможуть вакцинуватися?
ДФС викрила мільярдну схему ухилення від сплати податків під час імпорту автомобілів
ДФС викрила мільярдну схему ухилення від сплати податків під час імпорту автомобілів
Посадовець часів Януковича Вадим Мельник очолив Державну фіскальну службу України
Посадовець часів Януковича Вадим Мельник очолив Державну фіскальну службу України
Кабмін ввів локдаун з 8 до 25 січня та подовжив карантин до березня (оновлено)
Кабмін ввів локдаун з 8 до 25 січня та подовжив карантин до березня (оновлено)
ГоловнаСвіт

США запровадили торговельні обмеження щодо 103 компаній з Китаю та Росії

Список включає 45 російських організацій.

США запровадили торговельні обмеження щодо 103 компаній з Китаю та Росії
Фото: EPA/UPG

Міністерство торгівлі США оприлюднило список із 103 компаній та установ Росії та Китаю, які співпрацюють із збройними силами своїх країн, тому не зможуть придбати низку продуктів і технологій у США.

Документ оприлюднений на сайті відомства.

Список налічує 45 російських організацій, зокрема:

  • Служба зовнішньої розвідки;
  • Міністерство оборони Росії;
  • Російський спеціальний льотний загін;
  • НДІ А. П. Александрова (частина Росатома);
  • Всеросійський науково-дослідний інститут автоматики імені Н. Л. Духова ("Росатом");
  • Інститут каталізу Г. К. Борескова (Російська академія наук);
  • Центральний науково-дослідний інститут машинобудування (частина державної корпорації "Роскосмос");
  • Ракетно-космічний центр "Прогрес" (Роскосмос);
  • Холдинг "Російські вертольоти";Казанський вертолітний завод (входить до групи "Російські вертольоти");
  • Державна корпорація “Ростех”;
  • Об'єднана авіаційна корпорація (ОАК).

Зазначається, що перелік компаній і структур, визнаних кінцевими споживачами, може бути розширений рішенням Міжвідомчого комітету з верифікації кінцевих користувачів. Але також можливо виключення компанії зі списку.

Список призначений для інформування американських експортерів та реекспортерів американської продукції про необхідність отримання ліцензії для доставки певної продукції та технологій переліченим компаніям та організаціям.

"Міністерство торгівлі США визнає важливість співпраці з американськими та світовими компаніями для боротьби із зусиллями Китаю та Росії щодо використання американських технологій у їхніх дестабілізуючих військових програмах", - сказав міністр торгівлі США Уілбур Росс.

Нагадаємо, 19 грудня Міністерство торгівлі США оприлюднило список обмежень проти юридичних та фізичних осіб з десяти країн. Серед них дві компанії та один посадовець з Росії.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також