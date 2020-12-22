США запровадили торговельні обмеження щодо 103 компаній з Китаю та Росії

Міністерство торгівлі США оприлюднило список із 103 компаній та установ Росії та Китаю, які співпрацюють із збройними силами своїх країн, тому не зможуть придбати низку продуктів і технологій у США.

Документ оприлюднений на сайті відомства.

Список налічує 45 російських організацій, зокрема:

Служба зовнішньої розвідки;

Міністерство оборони Росії;

Російський спеціальний льотний загін;

НДІ А. П. Александрова (частина Росатома);

Всеросійський науково-дослідний інститут автоматики імені Н. Л. Духова ("Росатом");

Інститут каталізу Г. К. Борескова (Російська академія наук);

Центральний науково-дослідний інститут машинобудування (частина державної корпорації "Роскосмос");

Ракетно-космічний центр "Прогрес" (Роскосмос);

Холдинг "Російські вертольоти";Казанський вертолітний завод (входить до групи "Російські вертольоти");

Державна корпорація “Ростех”;

Об'єднана авіаційна корпорація (ОАК).

Зазначається, що перелік компаній і структур, визнаних кінцевими споживачами, може бути розширений рішенням Міжвідомчого комітету з верифікації кінцевих користувачів. Але також можливо виключення компанії зі списку.

Список призначений для інформування американських експортерів та реекспортерів американської продукції про необхідність отримання ліцензії для доставки певної продукції та технологій переліченим компаніям та організаціям.

"Міністерство торгівлі США визнає важливість співпраці з американськими та світовими компаніями для боротьби із зусиллями Китаю та Росії щодо використання американських технологій у їхніх дестабілізуючих військових програмах", - сказав міністр торгівлі США Уілбур Росс.

Нагадаємо, 19 грудня Міністерство торгівлі США оприлюднило список обмежень проти юридичних та фізичних осіб з десяти країн. Серед них дві компанії та один посадовець з Росії.