Ілон Маск розкритикував Bitcoin і одним твітом підвищив вартість криптовалюти Dogecoin на 25%

"Біткоїн майже таке ж лайно, як і фіатні гроші", - заявив Маск.

Засновник Tesla та SpaceX Ілон Маск опублікував серію твітів, внаслідок чого стався стрибок вартості криптовалюти Dogecoin.

Про криптовалюти Маск написав у Twitter.

"Bitkoin майже таке ж лайно, як і фіатні гроші", - заявив Маск.

Bitcoin is almost as bs as fiat money — Elon Musk (@elonmusk) December 20, 2020

Також він написав повідомлення щодо криптовалюти Dogecoin.

"Одне слово: Doge", - висловився Маск.

One word: Doge — Elon Musk (@elonmusk) December 20, 2020

У шапці профілю Маска зараз вказано, що він "колишній генеральний директор Dogecoin".

Згадка Маском назви криптовалюти призвела до зростання її вартості - з $0,0039 до $0,0046. Періодами зростання досягало 25%.

Dogecoin створили в 2014 році для жарту. Символом криптовалюти є мем "Doge" - фотографія собаки породи Сіба-іну. Проєкт займає 43 рядок у списку найбільших за капіталізацією криптовалют, з показником в $ 646,6 млн.

Маск вже не вперше пише про криптовалютb Dogecoin. Наприклад, 20 липня, він жартома відповів на коментар, написавши, що продає тільки Doge.

Після цього Маск написав, що стандарт Dogecoin неминуче буде встановлений над світовою фінансовою системою. Це призвело до зростання курсу криптовалюти, яка протягом години піднялася на 20%. Раніше мільярдер називав Dogecoin своєї улюбленої криптовалютою, а себе жартома оголосив колишнім CEO проєкту.

Нагадаємо, у середу, 16 грудня, курс криптовалюти Bitcoin уперше перевищив позначку 20 тисяч доларів США. За останні три місяці котирування Bitcoin виросли більш ніж на 100%.