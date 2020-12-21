Конгрес США погодив "антиковідний" пакет допомоги населенню на $900 млрд

Нужденним сплатять по $600 доларів, виплати з безробіття збільшать на $300.

Конгрес США погодив пакет допомоги у $900 млрд, спрямований на підтримку постраждалих від наслідків коронавірусу бізнесів та людей. Голосуватимуть за остаточне затвердження у понеділок, 21 грудня.

Цей пакет є другим найбільшим економічним стимулятором за всю історію Сполучених Штатів, пише Reuters. У березні сума допомоги складала $2,3 трлн.

Зазначається, що кожного дня у США ковід виявляють у близько 214 000 людей в країні, а померли вже понад 317 000.

"Нарешті в нас є двопартійний прорив, який необхідний країні", - заявив сенатор-республіканець Мітч МакКоннел.

У Білому домі вже заявили, що президент Дональл Трамп підтримує цей пакет і підпише його.

Завдяки допомозі нужденним фізичним особам виплатять по $600, а виплати з безробіття збільшать на $300 на тиждень, це діятиме до середини березня. Як уточнює Financial Times, для нужденних подружніх пар виплатять по 1200 доларів і 600 доларів для дитини.

Мільярди виплат передбачені для малого бізнесу, також враховано продовольчу допомогу та стимулювання поширення вакцин. 25 млрд піде на компенсацію орендної плати для бізнесу, що постраждав.

Втім лідер демократів у Сенаті Чак Шумер зазнчив: "Будь-хто, хто вважає, що цього законопроєкту достатньо, не знає, що відбувається у Америці".

Він наголосив, що буде наполягати на збільшенні допомоги після того, як Джо Байден стане президентом 20 січня.

Нагадаємо, що у березні Сенат США схвалив безпрецедентний пакет антикризової економічної допомоги обсягом $2,2 трлн, яка пішла бізнесу, працівникам і системам охорони здоров'я, котрих торкнулася пандемія коронавірусу. Закон передбачав грошові виплати в розмірі $1200 американцям з доходом до $75 тис. у рік, створення програми підтримки малого бізнесу обсягом $367 млрд, а також виділення $500 млрд для фінансування різних галузей економіки, підтримки міст і штатів.