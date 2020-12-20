​Німецьке головування Ради ЄС скликає антикризову нараду через новий штам ковіду

На порядку денному - координація дій для реагування на виявлений у Британії новий штам COVID-19.

Головування Німеччини в Раді Європейського Союзу в понеділок в Брюсселі проведе антикризову нараду у зв'язку із появою нового різновиду коронавірусу COVID-19.

Про це повідомив офіційний представник Комітету постпредів країн ЄС Себастьян Фішер.

"Головування Німеччини в Раді ЄС запросило держави-члени ЄС на термінове засідання кризового механізму IPCR (The integrated political crisis response) завтра вранці об 11:00 (12:00 за Києвом). На порядку денному - координація ЄС з реагування на недавно виявлений в Сполученому Королівстві варіант COVID-19", - написав він.

‼️The German @EUCouncil Presidency has invited #EU member states to an urgent meeting of the #IPCR crisis mechanism tomorrow morning at 11.00 hours.

‼️ On the agenda: EU coordination on the response to the newly identified #COVID19 variant in the #UK 🇬🇧. #Coronavirus — Sebastian Fischer (@SFischer_EU) December 20, 2020

Раніше повідомлялося, що кабінет голови Ради Європи Шарля Мішеля ініціював у неділю нараду представників країн ЄС через новий різновид коронавірусуі заходів реагування на нього.

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров'я закликала країни Європи посилити обмежувальні заходи у зв'язку з поширенням нового штаму коронавируса у Великій Британії. За даними ВООЗ, носії нового штаму коронавірусу також виявлені і за межами Великобританії: дев'ятеро - в Данії, один - в Нідерландах і один - в Австралії.

Низка країн ЄС вже заявили про посилення обмежень.