​Німецьке головування Ради ЄС скликає антикризову нараду через новий штам ковіду

Головування Німеччини в Раді Європейського Союзу в понеділок в Брюсселі проведе антикризову нараду у зв'язку із появою нового різновиду коронавірусу COVID-19.
Про це повідомив офіційний представник Комітету постпредів країн ЄС Себастьян Фішер.
"Головування Німеччини в Раді ЄС запросило держави-члени ЄС на термінове засідання кризового механізму IPCR (The integrated political crisis response) завтра вранці об 11:00 (12:00 за Києвом). На порядку денному - координація ЄС з реагування на недавно виявлений в Сполученому Королівстві варіант COVID-19", - написав він.
‼️The German @EUCouncil Presidency has invited #EU member states to an urgent meeting of the #IPCR crisis mechanism tomorrow morning at 11.00 hours.— Sebastian Fischer (@SFischer_EU) December 20, 2020
‼️ On the agenda: EU coordination on the response to the newly identified #COVID19 variant in the #UK 🇬🇧. #Coronavirus
Раніше повідомлялося, що кабінет голови Ради Європи Шарля Мішеля ініціював у неділю нараду представників країн ЄС через новий різновид коронавірусуі заходів реагування на нього.
Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров'я закликала країни Європи посилити обмежувальні заходи у зв'язку з поширенням нового штаму коронавируса у Великій Британії. За даними ВООЗ, носії нового штаму коронавірусу також виявлені і за межами Великобританії: дев'ятеро - в Данії, один - в Нідерландах і один - в Австралії.
Низка країн ЄС вже заявили про посилення обмежень.