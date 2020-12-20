​У Львові від ускладнень ковіду помер 53-річний професор УКУ Ігор Скочиляс

Він пропрацював в університеті близько 30 років.

У Львові від ускладнень коронавірусу помер 53-річний професор Українського католицького університету, відомий український історик, краєзнавець Ігор Скочиляс.

Про це повідомляє ZAXID.NET з посиланням на ректора УКУ Богдана Праха.

Ігор Скочиляс захворів на коронавірус і тривалий час перебував у лікарні. Зазначається, що він не мав ніяких хронічних хвороб.

Співчуття у зв'язку зі смертю історика висловив міський голова Львова Андрій Садовий.

Ігор Скочиляс народився у 1967 році на Тернопільщині. Він був співзасновником краєзнавчого товариства "Джерело" (м. Борщів), співредактором науково-краєзнавчого збірника "Літопис Борщівщини". На початку 90-х років був членом редколегії наукового збірника "Україна в минулому"; головою Історичної та членом Археографічної комісій НТШ, членом Українського геральдичного товариства.

Був старшим науковим співробітником Львівського відділення Інституту української археографії та джерелознавства НАН України, з початку 2000-х викладав на кафедрі церковної історії УКУ, згодом був деканом Гуманітарного факультету УКУ. Автор понад 200 статей, розвідок з історії Тернопільщини, історії церкви в Україні.