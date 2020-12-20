Вакцинація від коронавірусу у Польщі може розпочатися з 27 грудня.

Про це повідомив професор, фахівець у галузі інфекційних хвороб та головний радник прем'єр-міністра Польщі з питань COVID-19 Анджей Горбан, інформує Polsatnews.pl.

“Сподіваюся, що 27 грудня буде вакциновано першого поляка”, – сказав він.

Перша партія вакцин буде призначена для лікарів та медперсоналу. Радник має надію, що більшість медиків не відмовиться від вакцинації.

“Питання щодо доставки та розподілу вакцин залишається. Перші щеплення будуть проводитись у закладах охорони здоров’я, переважно в лікарнях та клініках, які на сьогодні мають діючі пункти вакцинації, тому інфраструктура готова і чекає прийому вакцини”, – додав Горбан.

Він зазначив, що згідно з даними опитування вакцинуватися хоче лише 50% мешканців Польщі.

“Якщо хтось не впевнений, що коронавірус існує, ми щиро запрошуємо вас до палат, де гинуть хворі пацієнти. Усі повинні заохочувати вакцинацію: від церкви до пожежної частини. Якщо люди не розуміють, що шлях до виходу з пандемії – це вакцина, ви можете махнути рукою на всі обмеження”, – сказав експерт.

Як пише Укрінформ з посиланням на польський МОЗ, Польща замовила 62 млн доз вакцини у шести виробників на загальну суму близько 2,4 млрд злотих (понад 500 млн євро).

Українці в РП зможуть зробити щеплення на тих самих правах, що й поляки. Вакцина для них буде безкоштовною.

Згідно з планом, спочатку у Польщі вакцинуватимуть медичний персонал, працівників соціальних служб. Потім щеплення робитимуть людям віком від 60 років, а також військовослужбовцям. На наступному етапі вакцинуватимуться професійні групи: вчителі, працівники критичної інфраструктури, громадського транспорту, чиновники, задіяні у боротьбі з пандемією.

Крім того, на цьому етапі вакцинуватимуться особи віком до 60 років, які мають хронічні захворювання (хвороби легень, цукровий діабет, онкологічні захворювання, ожиріння). Потім вакцинація проводитиметься серед інших груп дорослого населення країни.

19 грудня у Польщі зафіксовано понад 8,5 тис. нових випадків інфікування, померли 143 особи.

Нагадаємо, влада Польщі запроваджує загальнонаціональний карантин на різдвяні свята через ситуацію з поширенням COVID-19. Обмеження діятимуть з 28 грудня по 17 січня.