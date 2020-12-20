У світі від ковіду вилікувалося 53 866 164 людей

Станом на 17:02 20 грудня у світі зареєстровано 76 745 329 випадків коронавірусу.

Про це свідчать дані порталу worldometers.info.

Від ковіду загалом померло 1 694 292 осіб, а вилікувалося 53 866 164 людей.

За останню добу зафіксовано 3,137 летальні випадки, на коронавірус захворіли ще 139 506 осіб.

Зараз на ковід хворіють 21 184 873 особи, 106 337 (0,5%) з них – у важкому стані.

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Найбільше випадків COVID-19 виявили у США: 18 083 695. Там від хвороби померло вже 323 423 осіб.

В Індії кількість випадків коронавірусу перевищила 10 млн, а у Бразилії – 7 млн.

Україна перебуває на 17-му місці у світі і 8-му у Європі з 964 448 хворими на ковід. Перед нею Перу з 995 899 хворими.

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Нагадаємо, МОЗ розпорядилося тестувати на ковід усіх людей з симптомами ГРВІ через зменшення кількості тестів. Також міністерство вирішило, що тестувати на коронавірус зможуть сімейні лікарі.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що українців також тестуватимуть на антиген.

19 грудня в Україні було зафіксовано 8 325 нових випадків коронавірусу, 116 осіб померли.