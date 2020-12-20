У Києві засвітили вогні на головній ялинці, загорілася гірлянда (оновлено)
У Києві засвітили вогні на головній ялинці, загорілася гірлянда (оновлено)
Епіфаній назвав умову перенесення дати святкування Різдва
Епіфаній назвав умову перенесення дати святкування Різдва
В Україні набули чинності нові карантинні обмеження
В Україні набули чинності нові карантинні обмеження
США розширили економічні обмеження щодо Росії
США розширили економічні обмеження щодо Росії
Мессі повторив вічний рекорд Пеле (оновлено)
Мессі повторив вічний рекорд Пеле (оновлено)
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
Похищение Боснии: балканское турне Сергея Лаврова
Похищение Боснии: балканское турне Сергея Лаврова
У Кремлі прокоментували заборону Путіну відвідувати Олімпійські ігри
У Кремлі прокоментували заборону Путіну відвідувати Олімпійські ігри
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
ГоловнаСвіт

У світі від ковіду вилікувалося 53 866 164 людей

Від ковіду загалом померло 1 694 292 осіб,

Станом на 17:02 20 грудня у світі зареєстровано 76 745 329 випадків коронавірусу.

Про це свідчать дані порталу worldometers.info.

Від ковіду загалом померло 1 694 292 осіб, а вилікувалося 53 866 164 людей.

За останню добу зафіксовано 3,137 летальні випадки, на коронавірус захворіли ще 139 506 осіб.

Зараз на ковід хворіють 21 184 873 особи, 106 337 (0,5%) з них – у важкому стані.

Фото: скріншот

Найбільше випадків COVID-19 виявили у США: 18 083 695. Там від хвороби померло вже 323 423 осіб.

В Індії кількість випадків коронавірусу перевищила 10 млн, а у Бразилії – 7 млн.

Україна перебуває на 17-му місці у світі і 8-му у Європі з 964 448 хворими на ковід. Перед нею Перу з 995 899 хворими.

Фото: скріншот

Нагадаємо, МОЗ розпорядилося тестувати на ковід усіх людей з симптомами ГРВІ через зменшення кількості тестів. Також міністерство вирішило, що тестувати на коронавірус зможуть сімейні лікарі.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що українців також тестуватимуть на антиген.

19 грудня в Україні було зафіксовано 8 325 нових випадків коронавірусу, 116 осіб померли.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Новини по темі:

Читайте також