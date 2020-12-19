Великобританія посилює карантинні обмеження через новий штам коронавірусу

Великобританія посилює карантинні заходи через виявлення у країні нового штаму коронавірусу.

Про це у суботу, 19 грудня, після екстреної наради з членами уряду заявив прем'єр-міністр країни Борис Джонсон, передає DW.

Зокрема, в Лондоні та в деяких районах Англії, які тепер належать до четвертого - найбільш жорсткого карантинного рівня - будуть зачинені розважальні заклади, перукарні та магазини, за винятком тих, які торгують товарами першої необхідності. Також людям заборонено зустрічатися з кимось, з ким вони не живуть разом. В іншій частині країни, де діють м'якіші карантинні правила зустрічі з друзями та родичами будуть дозволені лише на один день.

"Беручи до уваги перші свідчення щодо цього нового варіанту вірусу, який представляє потенційний ризик, з дуже важким серцем, я повинен сказати вам, що ми не можемо продовжувати з Різдвом як планувалось", - сказав Джонсон. Раніше на Різдво в країні планували послабити локдаун, зокрема, зробити м'якішими правила для зустрічі людей з різних домогосподарств.

Урядова нарада була проведена після того, як стало відомо, що виявлений нещодавно в Англії новий штам коронавірусу пришвидшує поширення інфікування. За словами Джонсона, цей новий варіант коронавірусу може бути на 70 відсотків більш заразним, ніж старий. При цьому немає жодних доказів, що він є більш небезпечним, а також що він буде більш стійким до вакцинування.

Цього тижня британський уряд вже посилив карантинні обмеження у Лондоні і деяких районах Англії. Зокрема, були закриті театри, бари і ресторани працюють лише навинос. Загалом під жорсткі обмеження потрапили 38 мільйонів людей.

За даними Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса (США), станом на 19 грудня у Великобританії загалом коронавірусом інфікувалось 1,983 мільйона людей, від хвороби померло 66,6 тисячі осіб.