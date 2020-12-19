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Швейцарія дозволила використовувати вакцину від Pfizer

Щеплення рекомендують робити особам старшим за 16 років з урахуванням офіційних рекомендацій федерального уряду. 

Швейцарія дозволила використовувати вакцину від Pfizer
Фото: EPA/UPG

Швейцарський орган нагляду за обігом лікарських засобів Swissmedic дозволив використання у країні антиковідної вакцини від Pfizer/BioNTech.

Про це йдеться на сайті регулятора.

Відповідно до даних Swissmedic, захист від хвороби через сім днів після другої вакцинації становить понад 90%. “Це перший у світі стандартний дозвіл", – йдеться в заяві.

Зазначимо, що Swissmedic отримала заявку на схвалення два місяці тому.

Щеплення рекомендують робити особам старшим за 16 років з урахуванням офіційних рекомендацій федерального уряду. Для оптимального результату рекомендують проводити дві вакцинації з інтервалом не менше, аніж 21 день.

Регулятор також розглядає заявки на вакцини від Moderna і AztraZeneca.

Нагадаємо, Управління із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США розслідує близько п'яти випадків алергічних реакцій на антиковідну вакцину від Pfizer Inc-BioNTech SE.

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