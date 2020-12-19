В Афганістані внаслідок вибуху бомби загинуло 15 дітей

Боевики «Талибана» едут по дороге в провинции Нангархар, Афганистан,1 декабря 2019

В провінції Газні на сході Афганістану був підірваний мотоцикл з вибухівкою. Внаслідок інциденту загинуло щонайменше 15 дітей, ще 20 людей отримали поранення.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Теракт стався поблизу місця, де відбувалось релігійне зібрання. За інформацією правоохоронців, люди зібрались для читання Корану.

Поліція провінції підтвердила, що всі жертви були дітьми. Ще 20 людей, серед яких також є діти, отримали поранення.

Відповідальність за скоєння вибуху поки ніхто на себе не взяв.

Нагадаємо, раніше у листопаді у результаті вибуху бомби у південній провінції Афганістану Гельманд загинув репортер, який працював в Афганській службі "Радіо Свобода".