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У Києві на "мосту Кличка" знову тріснуло скло: підозрюють вандалів

Правоохоронці досліджують записи з камер відеонагляду, щоб виявити зловмисника.

У Києві на "мосту Кличка" знову тріснуло скло: підозрюють вандалів
Фото: kiev.informator

У Києві на пішохідно-велосипедному мосту від Володимирської гірки до арки Дружби народів знову тріснуло скло. 

Про це йдеться у повідомленні на офіційному порталі Києва.

Зазначається, що пошкодження скла виявили працівники КП "Київавтошляхміст".

"Нині ділянка огороджена. Споруда перебуває під контролем балансоутримувача. Імовірна причина – вандалізм", - йдеться у повідомленні.

Наразі правоохоронці досліджують записи з камер відеонагляду, щоб виявити зловмисника.

Повідомляється, що на ремонт мосту кошти міського бюджету витрачати не будуть. Усі роботи з відновлення й заміни скла виконає підрядник, який будував об’єкт, адже діють гарантійні зобов’язання. 

Міст від Хрещатого парку до арки Дружби народів відкрили в травні минулого року. Довжина споруди - 210 метрів, ширина - 6 метрів зі збільшенням до 14 метрів у зонах оглядових майданчиків. Мостовий перехід виконано з бетону, заліза і скла. Загальна вартість перевищила 400 млн гривень.

Наступного дня після відкриття два скляних вікна на мосту вкрилися тріщинами і їх довелося терміново міняти. Протягом робіт тріснуло ще одне скло, що стало підставою для гострої критики і жартів над мером Віталієм Кличком і мостом.

Після ремонту міст проходив обстеження і випробування технічного стану. У КМДА заявили, що він відповідає чинним нормативам навантаження для пішохідних мостів.

У липні на скляних вставках знову з'явилися тріщини. У КМДА повідомили, що причиною міг бути перепад температури.

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