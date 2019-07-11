Трещина на киевском пешеходном мосту не опасна, - КГГА

Трещина, которую обнаружили на новом пешеходном мосту в Киеве, вероятно, произошла из-за перепада температур и туго натянутых тросов. Об этом сообщается на фейсбуке КГГА, со ссылкой на слова заместителя мэра Алесандра Спасибко.

"Прежде всего, должен заверить киевлян и гостей столицы в абсолютной безопасности моста. Подчеркиваю, что никаких конструктивных нарушений здесь нет. Трещина образовалась в покрытии, вероятно, вследствие перепада температур и сильно натянутых тросов", - прокомментировал он.

В течение сегодняшнего дня трещину ликвидирует подрядчик, поскольку такие повреждения должны быть устранены в результате гарантийных обязательств.

"Киевляне и гости города уже полюбили пешеходно-велосипедный мост, соединяющий парк «Владимирская горка» с Аркой дружбы народов. Это, действительно, уникальный объект. Вокруг него сохраняется невероятный ажиотаж среди киевлян и гостей столицы", - добавил Спасибко.

Напомним, сегодня утром у основания одного из ограждений киевского нового пешеходно-велосипедного моста обнаружили трещину и обвисшие тросы.

Новый мост открыли в Киеве 25 мая. Уже на следующий день два стеклянных окна в полу покрылись трещинами. Когда их меняли, треснуло третье.

Мэр Киева Виталий Кличко позже сообщил, что верхнее стекло-пленку в ближайшее время заменят на бронированное.