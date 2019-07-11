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МВД Украины и Израиля подписали декларацию о сотрудничестве

Подписанный документ "окончательно положит конец недоразумениям при пересечении границы".

МВД Украины и Израиля подписали декларацию о сотрудничестве
Фото: mvs.gov.ua

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и министр внутренних дел Израиля Арье Дери подписали декларацию об интенсификации сотрудничества.

Об этом сообщается на сайте МВД.

"По статистике Госпогранслужбы, 4,5 тыс. граждан нашего государства получили отказ в пересечении границы в 2017 году, 3,5 тыс. украинцев не пропустили в 2018 году, а сейчас, за пол года посетить вашу страну не смогли 2,5 тыс. наших граждан", - заявил Аваков, обращаясь к Дери.

По словам Авакова, подписанный документ "окончательно положит конец недоразумениям при пересечении границы". "Кроме того, мы реализуем последствия подписанного между Украиной и Израилем соглашения о реадмиссии граждан", - добавил он.

Министр внутренних дел Израиля со своей стороны выразил надежду, что подписанный документ даст возможность гражданам Украины и Израиля чаще летать друг к другу.

"Ежегодно пассажиропоток между нашими государствами составляет около 1 млн туристов. Наша политическая и экономическая цель - увеличить эти цифры, а для этого необходимо решить конфликтную ситуацию при пересечении границы", - подчеркнул Дери.

В МВД Украины также отметили, что подписанная декларация даст возможность обеспечить должное отношение к украинским и израильским гражданам во время прохождения пограничного и таможенного контроля, уменьшить время ожидания обратных рейсов и в случае отказа пересечения границы предоставлять гражданам официальный документ с причиной отказа.

"В этом году на праздник Рош ха-Шана мы ожидаем около 30 тыс. гостей и мы всем рады. Мы подготовим необходимые меры безопасности для проведения праздника паломников. Уже традиционно в Умани во время праздника Рош ха-Шана будет находиться большое количество правоохранителей. Мы не ожидаем провокаций, но всегда готовы защитить наших граждан и гостей Украины", - добавил Аваков.

Напомним, в феврале Министерство иностранных дел Украины заявило, что не исключает возможности отмены безвизового режима с Израилем, если права украинских туристов и путешественников продолжат систематически нарушаться на границе.

О ситуации в аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве читайте в материале LB.ua "Безвиз под угрозой. Чем чреваты «аэропортные войны» между Украиной и Израилем".

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