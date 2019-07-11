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ГлавнаяОбществоПроисшествия

В Николаевской области в ДТП погиб 10-летний мальчик, ехавший за рулем "Жигулей"

Его отец находился на пассажирском сиденье.

В Николаевской области в ДТП с участием двух авто погиб малолетний мальчик, который находился за рулем. Об этом сообщила пресс-службу Национальной полиции в Николаевской области.

Трагедия произошла утром 11 июня, в 8:55, на автодороге "Ольшанское-Николаев" вблизи пгт. Ольшанское. На дороге столкнулись автомобили Opel и ВАЗ-2105, за рулем последнего находился молодой местный житель.

В результате столкновения транспортных средств 10-летний мальчик погиб на месте происшествия. 30-летний пассажир ВАЗа, отец погибшего, и водитель Opel с телесными повреждениями доставлены в медицинское учреждение.

На месте происшествия продолжают работать следователи Следственного управления ГУНП в Николаевской области, сотрудники сектора реагирования патрульной полиции и спасатели.

Сведения о ДТП внесены в Единый реестр по признакам ч. 2 ст. 286 УК Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами".

Устанавливаются обстоятельства автоаварии, продолжаются первоочередные следственные мероприятия.

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