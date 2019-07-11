В лобовой аварии на Прикарпатье погибли двое маленьких детей

Женщина-водитель госпитализирована в тяжелом состоянии, второй водитель задержан.

В результате лобового столкновения автомобилей в Ивано-Франковской области погибли двое детей, двое взрослых травмированы. Об этом сообщила пресс-служба полиции региона.

Авария произошла вечером 10 июля в селе Княжолука. На автодороге Н-10 "Стрый-Черновцы-Мамалыга" столкнулись два автомобиля: Ford Focus и Kia Sportage.

В результате лобового столкновения пассажиры "Форда" получили тяжелые травмы и были госпитализированы в реанимацию Долинской ЦРД. Во время оказани медпомощи дети 2014 и 2016 годов рождения скончались, 33-летняя женщина находится в тяжелом состоянии.

35-летний водитель автомобиля Kia тоже госпитализирован, он задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Подробности ДТП устанавливает следствие. Начато уголовное производство по ч.3 ст.286 Уголовного кодекса.