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Ева и Марк стали самыми популярными именами новорожденных киевлян

Названы самые популярные имена в первом полугодии 2019.

Ева и Марк стали самыми популярными именами новорожденных киевлян
Фото: КиевВласть

В Киеве за первое полугодие 2019 зарегистрировали около 15 тысяч детей. Чаще всего своим новорожденным дочерям родители давали имя Ева, а сыновям - Марк.

Об этом информирует Главное территориальное управление юстиции в Киеве.

Среди самых популярных имен для девочек также Милана, Арина, Мария, София. При выборе имени для мальчиков родители чаще всего предпочитали имена Дмитрий, Александр, Артем.

Среди редких женских имен зарегистрированы Юна, Кассия, Гертруда, Веселина, Аксения.

Среди редких имен для мальчиков - Элвин, Аполлон, Светозар, Аскольд, Леви, Свастик, Дементий, Рафаэль, Амир.

"К выбору имени ребенка родителям следует относиться со всей ответственностью, чтобы детям в будущем не ставить вопрос об изменении имени в юридическом порядке", - подчеркнули в управлении юстиции.

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