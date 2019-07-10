Полиция получила 2,8 тыс. сообщений о нарушениях избирательного законодательства

В единый реестр внесены сведения о 116 нарушениях, подпадающих под действие уголовного кодекса.

С начала избирательной кампании в полицию поступило 2,8 тыс. сообщений о нарушении избирательного законодательства. Об этомсегодня заявил замглавы Национальной полиции Александр Фацевич.

Всего с начала избирательного процесса территориальные органы Нацполиции зарегистрировали 2 804 заявления и сообщения, связанных с избирательным процессом. Больше всего сообщений поступило в Киеве, Запорожской и Харьковской областях.

В основном указанные факты связаны с незаконной агитацией - 1904 факта, подкупом избирателей - 236, хулиганством - 65 и повреждением имущества - 62.

Всего с начала предвыборной кампании полиция внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований по 116 фактам. В частности, 90 уголовных производств касаются нарушений избирательного законодательства, еще 26 уголовных производств - связанны с проведением избирательной кампании. Также составлено 572 административных протокола.

Больше всего протоколов - 462 - составлено за изготовление или распространение печатных материалов предвыборной агитации без предусмотренной законодательством информации. За нарушение порядка размещения агитационных материалов или политической рекламы или размещение их в запрещенных законом местах составлено 62 протокола.

Напомним, досрочные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля. По данным социологических опросов, шансы пройти в парламент имеют пять политических сил, с огромным отрывом лидирует президентская партия "Слуга народа".