Полиция задержала киевлянина, распылившего аэрозоль в лицо депутату Березе (обновлено)

Полиция задержала подозреваемого в нападении на депутата Верховной Рады Борислава Березу в Киеве. Об этом сообщило агентство "Украинские новости" со ссылкой на представителя полиции Киева.

По данным полиции, инцидент произошел во время встречи с избирателями в Деснянском районе столицы возле парка "Молодежный". Неизвестный подбежал к депутату и распылил ему в лицо аэрозольное средство.

Правонарушителя остановила охрана депутата, его передали полиции, прибывшей на место.

Подозреваемым оказался 44-летний местный житель, решается вопрос об объявлении ему подозрения. Уголовное производство по факту нападения на депутата открыто поч. 2 ст. 346 (угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает от 4 до 7 лет лишения свободы.

Информации о том, что депутату или избирателям на месте ЧП понадобилась медицинская помощь, нет. Береза пока не комментировал ситуацию.

Обновление. Нападение на Березу произошло во вторник, 9 июля. Об этом он сообщил агентству УНН. По его данным, задержаны три человека - нападавший был один, но в полицию попали еще двух человек, которые ему помогали.

"Чувствую себя прекрасно - лучше чем до нападения. Это произошло вчера, когда мы заканчивали встречу на Троещине после публичных общественных слушаний по поводу запрета строительства мусоросжигательного завода на Троещине", - сообщил Береза.

По его словам, у нападавших изъяли газовые баллончики.

Напомним, в Харькове на прошлой неделе неизвестные дважды нападали на приемную кандидата Юрия Бойко.