Россия поставила боевикам на Донбасс 600 тонн боеприпасов за лето, - разведка

За текущее лето Россия уже предоставила оккупантам Донбасса 600 тонн боеприпасов. Об этом на брифинге заявил спикер Минобороны Максим Праута.
"В течение июня-июля этого года с территории России железнодорожным транспортом для соединений частей 1-го и 2-го армейских корпусов (боевиков) доставлено более 600 тонн боеприпасов, в том числе для реактивных систем залпового огня, артиллерийских систем и минометов, и десятки цистерн с горюче-смазочными материалами", - сказал он.
Кроме того, военные грузы на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей Россия поставляет с помощью гражданского транспорта. До границы этот транспорт сопровождает ФСБ РФ.
До границы этот транспорт сопровождает ФСБ РФ.
Напомним, 2 июля в Станице Луганской, где 30 июня завершилось разведение сил, продолжают находиться группы военнослужащих российско-оккупационных войск, которые выдают себя за местных жителей, переодевшись в гражданскую одежду.
По данным разведки, российское оккупационное командование через подконтрольные средства массовой информации распространяет слухи о несоблюдении договоренности о разведении войск командованием Объединенных сил и возвращении украинских подразделений на занимаемые ранее позиции.