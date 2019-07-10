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Россия поставила боевикам на Донбасс 600 тонн боеприпасов за лето, - разведка

Грузы с боеприпасами поставляются гражданским транспортом, который до границы сопровождает ФСБ.

Россия поставила боевикам на Донбасс 600 тонн боеприпасов за лето, - разведка
Архивное фото
Фото: npu.gov.ua

За текущее лето Россия уже предоставила оккупантам Донбасса 600 тонн боеприпасов. Об этом на брифинге заявил спикер Минобороны Максим Праута.

"В течение июня-июля этого года с территории России железнодорожным транспортом для соединений частей 1-го и 2-го армейских корпусов (боевиков) доставлено более 600 тонн боеприпасов, в том числе для реактивных систем залпового огня, артиллерийских систем и минометов, и десятки цистерн с горюче-смазочными материалами", - сказал он.

Кроме того, военные грузы на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей Россия поставляет с помощью гражданского транспорта. До границы этот транспорт сопровождает ФСБ РФ.

До границы этот транспорт сопровождает ФСБ РФ.

Напомним, 2 июля в Станице Луганской, где 30 июня завершилось разведение сил, продолжают находиться группы военнослужащих российско-оккупационных войск, которые выдают себя за местных жителей, переодевшись в гражданскую одежду.

По данным разведки, российское оккупационное командование через подконтрольные средства массовой информации распространяет слухи о несоблюдении договоренности о разведении войск командованием Объединенных сил и возвращении украинских подразделений на занимаемые ранее позиции.

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Источник: "Украинские новости"
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