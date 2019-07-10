Заблокированный в Украине "ВКонтакте" упал в посещаемости

Российская соцсеть за год опустилась с четвертой позиции на восьмую.

Запрещенная в Украине российская соцсеть "ВКонтакте" за период с июля 2018 по июль 2019 упала в посещаемости среди украинцев с четверной на восьмую позицию. Об этом свидетельствуют результаты исследования украинской интернет-аудитории за июнь 2019 года, опубликованные на сайте Интернет-ассоциации Украины (ИнАУ) со ссылкой на компанию Factum Group Ukraine.

Согласно этому исследованию в ТОП-10 самых популярных сайтов (доменов) вошли: google, youtube, facebook, ukr.net, сайт ПриватБанка, instagram, olx.ua, vkontakte, yandex и sinoptik.ua.

В ТОПе 25-ти самых посещаемых сайтов в Украине есть также такие сайты, как twitter, wikipedia, rozetka и aliexpress.

Среднедневная доля аудитории за месяц для доменов Google составила 59%, а месячный охват аудитории – 83%. Для Youtube эти показатели составили 41% и 70%, для Facebook 31% и 51%.

Кроме "ВКонтакте", потеряла свои позиции и другая российская соцсеть «Одноклассники», она переместилась с восьмого на одиннадцатое место. В то же время поисковый ресурс "Яндекс" поднялся с десятого на девятое место по посещаемости в Украине.

Исследование проводилось по инициативе ИнАУ на базе репрезентативной медиа-панели с численностью 5 тыс. человек.