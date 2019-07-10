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Суд запретил Трампу блокировать пользователей в Twitter

Суд сослался на первую поправку к Конституции США, которая запрещает ограничения свободы слова.

Суд запретил Трампу блокировать пользователей в Twitter
Фото: EPA/UPG

Апелляционный суд Нью-Йорка во вторник, 9 июля, отклонил апелляцию Министерства юстиции США на решение о запрете Дональду Трампу блокировать пользователей в Twitter.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Этим решением апелляционный суд поддержал вердикт федерального суда Манхэттена, который в мае 2018 года по иску семи заблокированных Трампом пользователей запретил президенту в качестве представителя власти "банить" неугодных комментаторов.

Суд сослался на первую поправку к Конституции США, которая запрещает ограничения свободы слова.

Трамп аргументировал свою позицию тем, что блокировал пользователей как частное лицо. Однако, апелляционный суд отметил, что Трамп часто использует свой Twitter для политических заявлений, тем самым превращая его в "общественную площадку".

Точное число заблокированных Трампом пользователей неизвестно, но по некоторым оценкам, оно составляет несколько сотен человек. Всего за деятельностью Трампа с помощью Twitter следят 52 млн пользователей.

Напомним, президент США Трамп является активным пользователем Twitter. Он часто комментирует в микроблоге события в стране и мире, а также нередко использует сервис для оскорбления своих оппонентов. Из-за этого советники запрещали Трампу вести Twitter.

В апреле Трамп провел встречу с руководителем Тwitter Джеком Дорси.

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